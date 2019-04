El muralista sanjuanino que cautivó con su arte a Massacecci

Hace unos días, el muralista sanjuanino Lucas Sepúlveda fue entrevistado por el periodista de radial de la Once Diez Mario Massacecci. “La nota fue muy cálida. Tuvimos una charla interesantísima sobre el arte urbano en la provincia y la preponderancia que está tomando. Mario destacó el apoyo del Estado en políticas culturales”, dijo Lucas a DIARIO HUARPE.

El contacto con el joven sanjuanino, se produjo gracias a que el periodista de TN y Canal Trece, llegó en el mes de febrero a la Fiesta Nacional del Sol, al pasar por los murales que se ubican sobre calle Salta y 25 de Mayo, quedó fascinado por algunos en particular, muchas de esas pinturas de Sepúlveda, por lo cual, instó a su producción a buscar al autor de esas obras.

“Mario, comentó al aire que estuvo en San Juan y que en su cuenta de Instagram subió los murales que más impresión le causaron y ahí estaban los míos. La gente su producción me felicitó en reiteradas oportunidades por el trabajo artístico que vengo desarrollando”, sostuvo Sepúlveda.

Una vida dedicada al pincel

“Cada vez que toco un pincel o una lata se me para el tiempo y me crecen alas, la verdad que hace unos años adopte el arte como mi filosofía de vida, no hay día que no pinte o dibuje, es una hermosa profesión, es mi forma de comunicar, de manifestarme”, dijo Lucas, orgulloso con su trabajo.