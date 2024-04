El "nuevo Conor McGregor" promete jubilar a Colby Covington: "Terminará muerto"

Ian Machado Garry está disfrutando de la vida en Sao Paulo después de anotar su séptima victoria consecutiva en el octágono, una decisión unánime sobre Geoff Neal en UFC 298. En las últimas horas, el "nuevo Conor McGregor" fue al estudio Tiro Certo Golfe para jugar, o más exactamente, enseñar, golf bajo techo con Guilherme Cruz de MMA Fighting. En diálogo con el mismo, expresó sus planes para enfrentar a Colby Covington.

"Mira, si Colby quiere pelear en su jardín trasero mañana, volaré a Miami y pelearé con él en su jardín trasero. No me importa cuándo sea. Sólo lo quiero como oponente. Quiero que sea un hombre, suba al octágono y enfrente sus miedos. Enfréntate al hombre del que ha hablado mucho y observa lo que sucede cuando entras allí. Dios será bueno. Me dará a Colby Covington cuando quiera y donde quiera y me dirá: 'Ian, diviértete'", señaló Machado Garry al comienzo.

Además, "The Future" aseguró: "Quiero pelear con él por los seguidores que tiene, el respeto a su nombre como uno de los mejores peleadores en esta división y lo ha sido durante mucho tiempo. Quiero pelear con él por toda la mierda que ha dicho sobre mí y mi familia, y me aseguraré de que se arrepienta de cada palabra que ha dicho. Pero también sé que incluso si fuera el mejor Colby Covington que jamás hayamos visto, nunca tendría ninguna posibilidad contra mí".

Duras amenazas para Colby Covington

"No importa cuán bueno pudiera ser o sería Colby Covington, nunca podría vencerme. Soy demasiado elitista. Soy demasiado rápido. Soy demasiado brillante técnicamente. Simplemente no tiene ninguna posibilidad. No creo que el tipo merezca ningún respeto en el mundo, para ser honesto contigo. La mierda que habla... Entraré en ese octágono y lo retiraré. Ese es mi objetivo. Mi objetivo cuando pelee contra Colby Covington es que nunca más vuelva a ponerse guantes de MMA", expuso Ian.

Para cerrar, Ian Machado Garry dijo: "Creo que se mantendrá alejado. Creo que terminaría muerto. Esa es la verdad, creo que terminaría muerto. Pero algún día pelearé en Brasil y estaré muy feliz de ponerme los pantalones cortos amarillos y ser el evento principal en Brasil, y llevaré la bandera irlandesa en un hombro y la bandera brasileña en el otro. No mereces estar aquí. Todo Brasil va a tener una sonrisa en la cara cuando te deje inconsciente y te deje en un charco de tu propia sangre, boca abajo en la lona".