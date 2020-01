El padre de Fernando pidió "que la Justicia haga su trabajo" y le de la pena máxima a los culpables

El padre de Fernando Báez Sosa aseguró esta tarde que no le guarda “rencor a nadie”, en referencia a los 10 rugbiers detenidos por el crimen de su hijo, y dijo que espera que “la Justicia haga su trabajo” y les den “la pena máxima”.



Silvino Báez señaló a la prensa, frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, que no quiere que el asesinato de Fernando (19) “quede impune”, y pidió “que no le pase esto a ningún chico más”.



“Yo no le guardo rencor a nadie, espero que la Justicia haga su trabajo”, expreso Silvino acerca de los 10 rugbiers detenidos por el hecho, pero añadió: “Esperamos la pena máxima para los que son culpables, los que mataron a mi hijo a traición, cobardemente”.



El padre de la víctima también dijo que hoy está “muerto en vida”, porque no sabe que va a ser de él cuando termine “esto”, pero que se hace fuerte por su “mujer, que la está pasando muy mal”, y “que creen mucho en Dios y en que Fernando les va a dar fuerzas para seguir adelante”.