El cisma que generó el anuncio de Graciela Caselles de que está formando una estructura que sumaría al massismo y que dentro de esa fuerza política será candidatura a intendenta de Capital el año que viene, dejó boquiabiertos a los dirigentes del partido Bloquista. Si bien las autoridades se mostraron de acuerdo con la posibilidad, por otro lado, miran con atención la posibilidad de sancionar a la actual diputada nacional.

El anuncio encendió las alarmas del partido centenario, ya que Caselles no es parte de la conducción que lidera Luis Rueda y los puentes que tendió con el Frente Renovador, partido de Sergio Massa, están por fuera de las decisiones orgánicas del partido Bloquista. Es más, es sabido que el partido de la estrella en la provincia tiene un acuerdo político con el partido Justicialista, dentro del armado local del Frente de Todos.

Luis Rueda, presidente del bloquismo, dijo que “me sorprendió que lance sus aspiraciones a ser candidata en Capital con el armado dentro de otro partido del Frente de Todos y que no sea el bloquismo. De igual modo, no me sorprendió que hable de ser candidata, ya que lo hablamos en su momento”.

Si bien el massismo es uno de los protagonistas del Frente de Todos nacional, en San Juan no tiene la potencia. Incluso hasta hace algunos meses no contaba con una figura política de peso en San Juan, como sí la tiene hoy con Franco Aranda. Y justamente el exintendente de Capital es importante para la alianza de la bloquista con la estructura massista.

Esta composición es la que lleva a las autoridades bloquistas a poner la lupa sobre Graciela Caselles a futuro, debido a que no sólo no respeta las alianzas construidas por la actual comisión, sino que observan con cuidado la posibilidad que la dirigente compita por afuera del frente electoral y, por lo tanto, avanzarán en sanciones como hicieron en el pasado con otros nombres históricos.

Si el armado político para el año que viene a nivel provincial no incluyera al Frente Renovador dentro de la coalición oficialista, existe la posibilidad de que Caselles sea sancionada por el bloquismo por no respetar la decisión partidaria.

Este panorama ya se vivió con la expulsión del partido de dirigentes como Enrique Conti o César Aguilar, quienes decidieron trabajar políticamente en la estructura de Juntos por el Cambio San Juan y lo hicieron desoyendo al partido centenario.

Chispazos con Aranda

El actual referente del Frente Renovador, Franco Aranda, ya tuvo chispazos con el líder del Frente de Todos, Sergio Uñac. Es que el exintendente de la Capital fue crítico en varias oportunidades sobre medidas tomadas por el Gobernador de la Provincia y esto derivó en que el máximo mandatario revocara su lugar en el directorio del Banco San Juan.

Esta situación fue el corolario de movimientos políticos de Aranda que no fueron bien vistos por Uñac con temas relacionados con los subsidios del transporte público y otras opiniones que cayeron mal en el seno del Gobierno de San Juan.