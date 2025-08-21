Un llamativo suceso tuvo lugar en las cercanías del Parque de Mayo cuando personal de la División Brigada Femenina realizó un hallazgo inusual. Se trata de una camioneta Fiat Fiorino de color gris, que fue encontrada en aparente estado de abandono sobre la intersección de calles San Luis y España.

Tras una verificación de los datos del rodado, se confirmó que el vehículo contaba con un pedido de secuestro. Dicha orden había sido emitida por la Fiscalía de Instrucción N° 16 de Mendoza, en el marco de una causa relacionada con un hurto agravado.

La camioneta fue trasladada a la Comisaría 4ª, donde se están labrando las actuaciones legales pertinentes para esclarecer el hecho y determinar cómo el vehículo robado en Mendoza terminó abandonado en San Juan.