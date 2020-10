El paso de Ruth Bader Ginsburg por San Juan

El fallecimiento a los 87 años de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ha dejado tras de sí una gran conmoción para muchas generaciones, abundantes reconocimientos por su trayectoria, e invaluables logros colectivos en la búsqueda de la igualdad de género.

Su impronta quedó impregnada en tierra sanjuanina un 6 de marzo del 2019, en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, cuando se exhibió en avant premier del documental RGB para 180 personas del Poder Judicial de San Juan, provocando su historia en la pantalla grande cambios para siempre.

Ruth Bader Ginsburg abrió el camino para muchas mujeres, y no solo a las de Estados Unidos, sino que con su incansable lucha por la igualdad ha contagiado tanto a hombres como a mujeres.

Despertó muchas simpatías y también disidencias en lo ideológico, pero fue innegable el respeto que se ganó a lo largo de su vida por su labor y tenacidad. Desde los comienzos, no tuvo un camino fácil: fue una de las pocas mujeres que ingresó a Harvard y luego, cuando finalizó sus estudios en Columbia, no fue aceptada en los estudios jurídicos a pesar de haber sido la primera en su promoción. La discriminación de género fue una constante en su profesión, pero no doblegó su fortaleza e ideales.

Exhibición del documental en San Juan - Salón de Actos del Club Sirio Libanés

Ruth Bader Ginsburg marcó un hito. Dedicó su vida a su profesión, y su profesión a la lucha colectiva por la igualdad. Se convirtió en la primera profesora titular en la Facultad de Derecho de Columbia, fundó el Proyecto de Derechos de la Mujer en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y fue la segunda mujer en la historia en acceder a la Suprema Corte de Estados Unidos.

Su accionar constante y perseverante marcó el recorrido para que el Tribunal Supremo dictaminara que tratar a una mujer de forma diferente que a un hombre violaba la Constitución y era ilegal.

“Pelea por las cosas que te importan, pero hazlo de una forma que haga que otros te acompañen", decía. Con su historia de vida como ejemplo, debemos seguir luchando por la igualdad y reconociendo a cada una de las personas que día a día trabajan desde su lugar por construir una sociedad justa. Con esto queremos reivindicar la lucha por la igualdad de género y reconocer a todas y cada una de las personas que día a día trabajan desde su lugar por construir una sociedad más igualitaria.

La autora es Coordinadora Operativa de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de San Juan.