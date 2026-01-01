El peor regreso del 2026: un hombre halló su vivienda desvalijada tras celebrar en otra casa

Un hombre recibió el año nuevo con el peor de los sustos al regresar a su domicilio esta mañana. Tras pasar la noche festejando en otro lugar, el propietario de una vivienda del barrio Concepción, en la Capital, encontró su hogar completamente desvalijado por ladrones que ingresaron violentando una ventana.

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada, en el amplio lapso comprendido entre las 23 horas del miércoles 31 de diciembre y las 6 horas de este jueves 1 de enero. La víctima, un hombre de 35 años, había dejado su casa ubicada en la esquina de las calles Corrientes y Tucumán para celebrar el Año Nuevo en otro sitio.

Publicidad

La cruda escena del regreso

Al volver a su domicilio en las primeras horas de la mañana, el hombre se encontró de inmediato con una ventana destruida. Al ingresar, la escena fue desalentadora: toda la vivienda estaba revuelta, evidenciando un minucioso registro por parte de los delincuentes.

El damnificado dio aviso inmediato al servicio de emergencias 911. Al lugar arribó personal de la Comisaría Segunda de Capital, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y constataron los daños.

Publicidad

El botín sustraído

Según la denuncia presentada por el propietario, los ladrones se llevaron varios artículos de valor. Entre los objetos sustraídos se encuentran:

Una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29.

Tres pares de zapatillas.

Una gran cantidad de ropa.

Un bolso de la marca ADIDAS.

Varios perfumes de alto valor económico.

Los efectivos policiales realizaron recorridas por los alrededores con el objetivo de encontrar indicios que los llevaran a identificar a los responsables o localizar parte del botín, pero las diligencias iniciales no arrojaron resultados positivos.

Publicidad

La causa por el robo ha quedado a cargo de la Comisaría 2da, que trabajará en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) especializada en Delitos contra la Propiedad que se encontraba de turno.