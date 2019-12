El petróleo Brent comenzó la semana con baja de 1,43% y el WTI con alza de 0,18%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio de petróleo Brent cerró hoy a US$ 65,34 el barril con una baja de 1,43% respecto al último cierre, mientras que el crudo WTI subió 0,18% a pesar de la previsión de aumento de la producción.



En Londres, el Brent tal como se conoce al crudo de Mar del Norte cerró en US$ 65,34 con una baja de US$ 0,94 respecto al cierre viernes, es decir una caída de 1,43%.



En tanto, al final de las operaciones en la Bolsa de Nueva York (Nymex), los contratos de WTI cerraron con una suba del 0,18 %, hasta los US$ 60,52 el barril.



La jornada estuvo marcada por las previsiones de aumento de la producción exterior de petróleo tras los anuncios de la OPEP y de Rusia sobre una reconsideración de los recortes previstos para 2020.