El petróleo de Texas continúa a la baja por el temor a la expansión del Coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El barril de petróleo crudo de Texas (WTI) sostiene la caída de los últimos días en los mercados internacionales de referencia, debido a la preocupación por la expansión del Coronavirus y el temor de sus efectos en el crecimiento económico y la demanda de crudo.



Según datos de Bloomberg, el barril de crudo tipo WTI se cotizaba en Nueva York (Nymex) a US$ 50,34, lo que representaba una merma de US$ 1,22, equivalente a una caída de 2.37%.



En Londres, el barril de crudo tipo Brent se comercializaba a US$ 54,73, con una caída de 3,34% o US$1.89, respecto del cierre de ayer.