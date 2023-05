El Pibe que se vistió de héroe para darle la victoria en el clásico al San Juan Rugby Club

El pibe que se viste de héroe en un clásico es el sueño que todo purrete imagina cada noche antes de cerrar los ojos. Más satisfactorio es sí durante tres años padeció reiteradas lesiones en los ligamentos de su rodilla que lo mantuvieron alejado de la cancha sin poder defender los colores de su amado Piuquén.

Cobra sentido las mañanas que corrían en soledad por verde el césped de la Guiguí Federico mirando los palos con la ilusión de volver a meter una pelota entre medio. Ese día llegó. El 20 de mayo del 2023 será un antes y un después para Mariano Reinoso. El pibe le dio el agónico triunfo al San Juan RC para quedarse con el clásico por 36-34 y conseguir la primera victoria en el Top 8 del Regional Oeste.

Tras recibir innumerables abrazos, "Sapo" contó sus sensaciones tras ganar el clásico: "Es una felicidad inmensa. Conseguir este triunfo es importante porque lo necesitábamos porque teníamos que salir de las malas. Logramos poder darle una alegría a toda esta gente que siempre está acompañando. Les debíamos un triunfo y por suerte se dio esta tarde en nuestra casa".

Con una sonrisa en su rostro sabiendo de todo lo que vivió en su tiempo de recuperación, Mariano reflexionó: "Valió la pena. No la pasé bien cuando me lesionaba. Pensaba que nunca iba a poder cumplir mi sueño en poder jugar en la primera del Club. Jamás imaginé esto pero es un mimo luego de tanto tiempo de intentarlo en silencio para poder tener esta oportunidad. El San Juan RC es mi segunda casa y poder festejar acá es algo impagable".

Mariano recordó cómo fue la conversión decisiva para darle el triunfo a su equipo: "Sabía que tenía que patear rápido porque si no la tapaban. Solamente me enfoqué en la patada sin pensar en el contexto. Cuando ví que entró, fue inexplicable lo que sentí porque ganamos un clásico luego de tres años sin poder hacerlo. Esta victoria no es gracias a mi sino a todos mis compañeros que laburaron para conseguirlo".

El Pibe sigue recibiendo abrazos y elogios. Los que los conocen se les pianta un lagrimón porque saben todo lo que hizo para volver a jugar. El tiempo le dio el premio que el rugby le debía. Mariano Reinoso entró en las páginas doradas del San Juan RC al demostrar que nada es imposible y que con trabajo y constancia todo siempre llega.