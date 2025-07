Con el 7 de agosto como fecha límite para la presentación de frentes, el PJ acelera las negociaciones y la búsqueda de figuras que representen genuinamente los intereses de la provincia. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del partido, lo dejó en claro: "Hoy estamos buscando representantes para la discusión nacional, contra las acciones de Milei, pero siempre pensando en San Juan". Esta declaración no es menor, ya que subraya la intención de diferenciar la estrategia local de las dinámicas nacionales, priorizando las problemáticas y demandas de los sanjuaninos.

La experiencia reciente de otras provincias, particularmente Buenos Aires, ha dejado una enseñanza en el seno del PJ local. La figura de las candidaturas testimoniales, aquellas que buscan traccionar votos sin la intención real de asumir el cargo, es una práctica que Quiroga Moyano descartó de plano en sus dichos en el Café de la Política. "Nosotros vamos a presentar candidaturas que no sean testimoniales en San Juan, no seguiremos el ejemplo de Buenos Aires", afirmó el presidente del bloque peronista de Diputados. La contundencia de sus palabras revela una postura firme: "a los que les toque deben cumplir con el mandato, ya que considero que los sanjuaninos no están en condiciones de aceptar esta maniobra política".

La construcción del frente electoral es otro de los pilares de esta estrategia provincial. Lejos de replicar nombres o alianzas nacionales como "Fuerza Patria", el Justicialismo de San Juan busca una identidad propia, anclada en la realidad local. "El nombre del frente será exclusivamente pensando en San Juan y seguramente no se replicará Fuerza Patria como en Buenos Aires", anticipó Quiroga Moyano. Esta autonomía en la denominación y conformación del frente refuerza la idea de una propuesta genuinamente sanjuanina, diseñada a medida de las necesidades y aspiraciones de la provincia.

Si bien las negociaciones avanzan a buen ritmo y ya se han logrado acuerdos con "muchos socios políticos" de cara a la presentación de frentes, el Justicialismo tiene un punto clave pendiente: la reunión con los representantes del Frente Renovador, liderado por Franco Aranda. La expectativa es definir si esta fuerza se unirá al camino que propone el PJ, lo que sin duda fortalecería aún más el frente opositor.

En un contexto nacional marcado por la figura de Javier Milei y sus políticas, el PJ sanjuanino se planta con una propuesta de provincialización de la agenda. La búsqueda de candidatos con arraigo local, el rechazo a las candidaturas testimoniales y la conformación de un frente con identidad propia, son los ejes de una estrategia que busca ofrecer a los sanjuaninos una opción sólida y comprometida con el futuro de la provincia.

Juan Carlos Quiroga Moyano / Presidente del PJ de San Juan