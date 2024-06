Fueron muchas las voces que se alzaron durante décadas advirtiendo que la política era un ámbito machista que no dejaba que dirigentes mujeres de trayectoria pudieran avanzar hacia cargos de relevancia. Esto que parecía que se había terminado, volvió a captar la agenda por los dichos de la intendente de Caucete, Romina Rosas, en el Café de la Política. La jefa comunal dijo que “hoy no tengo chances de presidir el PJ de San Juan por ser mujer” y agregó que “existen sectores del partido que no se bancarían a una mujer como presidente”.

“He manifestado que quiero ser presidenta del PJ porque considero que los acuerdos también tiene que ver con géneros y mostrar a nuevos dirigentes. Pero, la realidad es que hoy no estoy entre los nombres que más suenan para encabezar la lista unidad y es porque soy mujer”, sentenció la intendente Rosas en el programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV que sale en el 19.2 del TDA, YouTube y Kick.

La jefa comunal de Caucete afirmó también que “existen sectores en el peronismo de San Juan que dicen que aún no es tiempo de las mujeres, pero yo creo que no tiene que ver con el género sino con las capacidades que tienen las mujeres. Además hay necesidades de que las mujeres formen parte porque tenemos dirigentas con capacidad, formación, liderazgo y conducción”. Rosas aseveró que “tenemos que reescribir la lógica y prácticas del peronismo que nos permitan llevar hacia adelante a una nueva participación en una realidad distinta. Por eso creo que el PJ debe reescribir algunas cosas, sin perder las banderas”.

Rosas se metió de lleno en lo que considera que se está construyendo de cara al futuro en el PJ de San Juan y dijo que “hoy debemos alejarnos de los nombres y se debe elegir a un dirigente que capacidad de conducción y que cuenta con el consenso de las bases, que son la clave para lo que viene”.

Por último, la intendente caucetera afirmó que “decidí no renovar la presidencia de la Junta departamental y permitir un proceso de renovación que considero fundamental para que surjan dirigentes preparados para lo que viene en materia de militancia política. Esto ya se los he comunicado a las autoridades departamentales y saben que yo facilitaré todo lo necesario para la búsqueda de una nueva conducción”.

Textuales

Romina Rosas / Intendente de Caucete