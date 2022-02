El plan a contrarreloj para que la sequía no deje a San Juan sin verduras en invierno

En los meses de junio y julio es casi seguro que no habrá riego agrícola con agua de los diques. Tras esta temporada de verano, en la que los niveles de los embalses quedaron por debajo del nivel de seguridad, durante el resto del ciclo hídrico el cuidado de las reservas será prioridad, pero eso traerá problemas a los chacareros. Ahora los ministerios de Infraestructura y Producción buscan controlar el impacto de la crisis en este sector.

Ramiro Cascón, secretario del Agua de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que trabajan en una planificación con el objetivo de “que no se pierda nada de producción”. Para esto deben lograr que todos los productores de chacra de invierno tengan agua a través de pozos, tanto privados como públicos.

La recomendación inicial, durante una reunión con la Dirección de Hidráulica, fue que no sembraran aquellos que no tengan a disposición agua de perforación. Esto preocupó al sector porque un porcentaje muy alto de los chacareros más pequeños no cuenta con extracción propia. Incluso anticiparon una baja importante de la producción en los meses invernales, lo que podía llevar a un aumento de los precios de los alimentos.

Pero tras esto desde el Estado empezaron a buscar alguna solución para la próxima temporada. “Estamos buscando alternativas para sortear el problema y que todos puedan cultivar”, anticipó Cascón. El plan plantea “hacer un rotamiento según las zonas con pozos y también teniendo en cuenta los canales que tengan perforaciones”.

Esto significa que buscarán que los chacareros, que pueden mover su producción en algunos casos, se ubiquen sobre los márgenes de canales que tienen un aporte de agua subterránea. Esto sería posible gracias a la batería de pozos que viene realizando Hidráulica en la red de distribución y sumando algunos de fincas privadas, que pueden ahora hacer un convenio para aportar agua a cambio de beneficios en el precio de la luz.

Para que esto sea posible también plantean no llenar toda la red de canales, si no concentrar el agua en las zonas donde hay cultivos. Sería el primer ensayo de la provincia haciendo un riego a demanda, una de las soluciones que se planteó a la crisis hídrica.

Es que hasta ahora en la provincia siempre que se destinó agua de riego se hizo mandando el volumen suficiente para que todos los terrenos que tienen derecho reciban la misma cantidad. Ahora en cambio, una de las posibilidades es que solo los chacareros que están cultivando tengan turno.

Esto haría que no se destine agua a las fincas con uva, por ejemplo, que no necesitan regar en invierno, pero igual tenían asignado recurso en los meses fríos. La práctica, que se ajusta a una interpretación de la ley de riego, hacía que se desperdicie hasta el 50% del agua que se destine a riego en los meses invernales. Si el plan prospera, sería algo inédito.

Para poder realizar este cambio en el riego de invierno los ministerios están trabajando a contrarreloj, porque deben definir una programación antes de marzo, cuando empieza la siembra. Para eso esperan convocar a chacareros y semilleros en los próximos días.

Los productores también están avanzando para poder anticiparse a la temporada invernal. Osvaldo Recio, de la Sociedad de Chacareros, explicó a DIARIO HUARPE que el riego de invierno es ahora la principal preocupación porque algunos ya empezaron a sembrar, lo que significa una fuerte inversión, pero si no tienen agua no podrán sacar la cosecha.

“Decirle a un productor que no siembre es como quitarle la vida a él y a todo su entorno, porque vive de la actividad”, explicó el productor. “Hay que tratar de solucionar esto con los pozos y darle prioridad a las chacras y nosotros ya estamos haciendo un relevamiento de todos los productores para presentarle los datos al Gobierno”, explicó.

Para Recio “hay que agotar todos los recursos para que podamos producir y si hay una solución tiene que estar antes de que termine marzo, porque en esa fecha es el fuerte de la siembra de invierno”. La estrategia, que todavía está en trabajo, no tiene antecedentes en la provincia porque siempre se regó usando agua de los diques. Pero si se cumplen las expectativas será un alivio no solo para los chacareros, también para los sanjuaninos que no verán un aumento considerable en la verdulería en los próximos meses.