El Poder Judicial de Irán pide que el gobierno expulse al embajador británico

El Poder Judicial de Irán pidió hoy que el embajador británico en Teherán, Rob Macaire, sea expulsado por "injerir en los asuntos internos del país", luego que el diplomático participara de una vigilia en la capital por las víctimas que fallecieron en el avión ucraniano que las fuerzas iraníes derribaron "por error", lo que desató una ola de protestas contra el gobierno.



"Según el derecho internacional, esa persona es una 'persona non grata'. El pueblo (iraní) espera que sea expulsada y eso es también lo que exige el derecho internacional", afirmó el vocero judicial, Gholamhosein Esmaili, citado por la agencia de noticias local Tasnim.



Macaire fue detenido durante menos de una hora el pasado sábado y convocado al día siguiente a la Cancillería por asistir "a una reunión ilegal", según el Ejecutivo liderado por el presidente, Hasan Rohani.



Las autoridades británicas rechazaron esta acusación rechazada y ayer respondieron convocando al embajador iraní.



Si bien Esmaili precisó que la Convención de Viena otorga inmunidad a los diplomáticos, también destacó que establece que esas personas "están obligadas a respetar las leyes y regulaciones de los países anfitriones y a abstenerse de injerir en sus asuntos internos".



Con esta declaración, el Poder Judicial, encabezado por el clérigo ultraconservador y ex rival de Rohani en las últimas elecciones, Ebrahim Raisi, dio un paso más allá en la condena manifestada por el gobierno.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reprobó ayer "la medida ilegal y no profesional del embajador británico y su asistencia sospechosa a una reunión en Teherán", pero no llegó a pedir su expulsión.



Pese que la policía iraní difundió imágenes en las que se puede ver a Macaire participando en una concentración, el diplomático británico negó haber participado en una protesta y alegó que él fue a un acto anunciado como una vigilia en honor a las 176 víctimas del avión ucraniano derribado por error por las fuerzas de seguridad iraníes.



Ante este contexto, el canciller del Reino Unido, Dominic Raab, pidió ayer a Irán que exprese una "disculpa" por el arresto temporal de Macaire y exigió "garantías" de que no volverá a producirse un incidente similar, reportó la agencia de noticias EFE.



Las relaciones entre Londres y Teherán se han tensado en las últimas semanas, luego que Washington matara a principios de mes en Bagdad al comandante más poderoso de Irán, Qasem Soleimani.