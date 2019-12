El policía Chocobar pidió ser juzgado por un jurado popular

El policía Luis Chocobar, quien será sometido a juicio oral en febrero próximo por el crimen de un joven que en 2017 asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca, pidió hoy ser juzgado por un jurado popular, a pesar de que ese sistema no está reglamentado en la justicia ordinaria porteña.



"Es un hecho que los jueces profesionales han perdido credibilidad en la sociedad, mientras que el juzgamiento por jurados integrado por ciudadanos comunes motiva, y con razón, la confianza de la sociedad en ese sistema", dice el escrito al que tuvo acceso Télam, presentado esta mañana por el abogado defensor de Chocobar, Fernando Soto, al Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 porteño que será el encargado del juicio.



El tribunal había fijado fecha de inicio para el 26 de febrero y el debate que tendrá a Chocobar acusado del delito de "homicidio por exceso en el cumplimiento del deber" continuará los días 4, 11, 18 y 25 de marzo.



"Desde el momento que el jurado es necesariamente numeroso (usualmente está integrado por 12 personas), siempre su labor de análisis de un caso implicará una deliberación que superará ciertamente la deliberación (o presunta deliberación) de un tribunal técnico, ya que el jurado juzgará con sana crítica racional a través de la aplicación del sentido común, que tiene toda persona razonable", señala el acusado en su escrito.



Además, menciona al presidente de la Nación Alberto Fernández y a la flamante ministra de Seguridad, Sabina Frederic.



"Se discute la legitimidad de mi actuación en la represión de un delito grave, como lo es el homicidio agravado en grado de tentativa y, públicamente, se cuestiona mi actuación como un simple caso de 'gatillo fácil', al punto que antes de asumir su cargo el Presidente expresó públicamente que había que terminar con la 'Doctrina Chocobar'", señala el escrito, en el que también hace referencia a Frederic, de quien dijo que mostró un "rechazo absoluto" de su conducta.



El juicio por jurados rige en las provincias de Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Entre Ríos y Chubut, pero no en la Ciudad de Buenos Aires.



Sin embargo, el abogado Soto consideró en el escrito que debe existir una "garantía de igualdad ante la ley" y que "no puede aceptarse que una garantía constitucional como la que nos ocupa rija en alguna provincia y en otro ámbito jurisdiccional esté restringida por una cuestión de mora legislativa".



El tribunal, integrado por los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, tiene ahora 10 días para resolver el pedido de la defensa, dijeron las fuentes judiciales.



Además de Chocobar, en el debate oral, también será juzgado el presunto cómplice del sospechoso muerto, Juan Pablo Kukoc (28), que era menor de edad al momento del hecho, razón por la cual, el debate quedó bajo la órbita del TOM 2 y no de un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) ordinario.



A diferencia de Chocobar, este joven llegará al debate detenido ya que contaba con antecedentes penales "por robo" al momento del asalto al turista Frank Wolek (55), el cual derivó en la muerte de Kukoc.



El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2017, cuando el fotógrafo estadounidense caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara.



Durante el robo, uno de los ladrones lo apuñaló una decena de veces en el pecho y lo dejó gravemente herido, tras lo cual ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escaparse, el otro, luego identificado como Kukoc, fue interceptado a tres cuadras por dos transeúntes que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.



Poco después, llegó al lugar Chocobar, efectivo de la Policía Local de Avellaneda, quien se identificó y, según declaró después, le disparó al delincuente porque pensó que iba a sacar un arma.



Kukoc murió por la gravedad de las heridas, en tanto que el otro asaltante fue detenido.



Por su parte, Chocobar también fue detenido, aunque fue excarcelado días después y contó con el apoyo del entonces presidente Mauricio Macri, quien lo recibió en la Casa Rosada.