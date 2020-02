El Polo Obrero levantó el corte de la 9 de Julio con la promesa de tener una reunión con Arroyo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Polo Obrero y otras organizaciones sociales que integran el denominado Frente Piquetero levantaron esta tarde el corte con protesta que realizaron en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, con “la promesa” de tener en los próximos días una reunión con el titular de esa cartera, Daniel Arroyo, según consignaron voceros de estas agrupaciones.



Al mediodía, cuando la manifestación se concentraba frente a la sede ministerial ubicada en el cruce de la avenidas Belgrano y 9 de Julio, el subsecretario de Asistencia Crítica de Desarrollo Social, Carlos Montaña, se comunicó con el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni para gestionar un encuentro con Arroyo.



“Quedamos en que nos vamos a juntar la próxima semana para coordinar una reunión con el ministro. Y ante esta promesa, resolvimos levantar la protesta y esperar. De todos modos, seguimos en estado de alerta y movilización”, señaló Belliboni en diálogo con Télam.



Entre las demandas de estas organizaciones se encuentran el reclamo para “la apertura de nuevos planes sociales, el aumento de las asignaciones, la creación de puestos de trabajo genuino y puestos laborales en la obra pública”.



Desde el Polo Obrero anticiparon que están dispuestos a “movilizarse en forma escalonada” si en los próximos días estas demandas no son atendidas por funcionarios de Desarrollo Social.



“Si no obtenemos una respuesta, la semana que viene saldremos con una postura más dura que incluirá cortes en los accesos a la ciudad. Esperemos no tener que llegar al acampe frente al Ministerio”, indicó a esta agencia Gabriela de la Rosa, vocera del Polo Obrero.



En septiembre pasado, el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y otros movimientos realizaron, con demandas similares, un acampe durante 48 horas frente a Desarrollo Social, cuando el ministerio estaba a cargo de Carolina Stanley.



"Reclamamos trabajo genuino a partir de la continuidad de la recesión, inflación, despidos y suspensiones que recorren la Argentina de punta a punta", señaló el Polo Obrero, a través de un comunicado.