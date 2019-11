El Polo Obrero ratifica su rechazo al pacto social propuesto por Alberto Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Polo Obrero ratificó hoy su rechazo al pacto social que propone el futuro gobierno de Alberto Fernández y afirmó que "las organizaciones independientes no bajan las banderas ni los reclamos que mantuvieron con el gobierno de Mauricio Macri".



La organización informó que mañana a las 10 dará una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, donde sus dirigentes expondrán las razones para rechazar el pacto propuesto por Fernández.



"Los anuncios de las últimas semanas por parte de Alberto Fernández encienden las alarmas de las organizaciones independientes que no bajamos las banderas ni los reclamos que mantuvimos con el gobierno de Mauricio Macri", indicó el Polo en un comunicado.



Además, con dirigentes de provincias y de la Mesa Nacional, se hará este fin de semana el Congreso Nacional de delegados del Polo Obrero en el predio del Sindicato del Neumático en Pilar, donde habrá más de 1.000 delegados de Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, CABA y regionales de 26 distritos del conurbano bonaerense. Ya hubo plenarios regionales que aprobaron mandatos para "impulsar los reclamos de las organizaciones sociales frente al futuro gobierno peronista".



El dirigente Eduardo Belliboni dijo que "votaremos un plan de lucha escalonado que rechazará el pacto social con el que Fernández pretende encorsetar a los trabajadores en sus demandas, que no cambian porque cambie el gobierno".