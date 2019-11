El precio de los cereales subió en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Los cereales concentraron el mayor volumen operado en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con alzas en sus precios, mientras que el valor de la soja retrocedió respecto a ayer.



El mejor valor abierto por maíz con descarga hasta el 28 de noviembre subió US$ 2 y cerró a US$ 152 la tonelada, mientras que las posiciones de diciembre, enero y febrero se mantuvo en US$ 150 la tonelada.



Respecto a la campaña 2019/20, el precio por el cereal con descarga entre marzo y mayo estuvo en US$ 142 la tonelada; junio y julio, US$ 135; y agosto, US$ 132.



Por su parte, el trigo con descarga subió US$ 3 y se posicionó en US$ 165 la tonelada, mismo precio para la entrega en diciembre.



En relación al cereal con descarga en el año próximo, para enero se ofrecieron US$ 170; febrero, US$ 172; marzo, US$ 173; y abril, US$ 175.



Por soja con descarga inmediata la oferta cayó US$ 1,5 y concluyó la jornada a US$ 248,5 la tonelada.



Donde se concentró la mayor actividad en este mercado, fue en el segmento de soja 2019/20, con una mejora en el valor abierto ofrecido por parte de las fábricas, situándose ahora la oferta de compra por soja mayo 2020 en US$ 238 la tonelada.



Por último, el girasol cerró a US$ 240 y la cebada a US$ 130.