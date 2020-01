El precio del petróleo comenzó 2020 en alza alentado por el acuerdo comercial EE. UU.-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 0,2% hasta US$ 61,18 el barril y el Brent, de referencia en Europa, ganó 0,03% hasta US$ 66,25 en el mercado de futuros de Londres.



En Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero sumaron US$ 0,12 respecto de la última sesión.



En tanto, el petróleo del Mar del Norte concluyó en el International Exchange Futures con un incremento marginal de US$ 0,02.



El optimismo por el anuncio de la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Wasghinton y Beijing impulsó el valor del crudo.



En el caso del crudo texano también influyó la fuerte suba del dólar.