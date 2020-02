El precio del petróleo opera en suba en los mercados internacionales de referencia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo operaba hoy en suba en los principales mercados internacionales de referencia, a pocos días del anuncio oficial de la OPEP de recomendar recortes adicionales de producción para el segundo trimestre.



La recomendación surge luego de una serie de reuniones de su comité técnico en Viena, como respuesta a la caída sostenida de las últimas semanas en la demanda de petróleo.



El barril de crudo WTI, que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), se comercializaba a US$ 51,13 el barril y subía 2,38% para su entrega en marzo.



En tanto, el barril de petróleo Brent, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), se comercializaba a US$ 55,51 con una suba de 2,78% para su entrega en abril, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.



Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudo cerró ayer a US$ 54,16, contra los US$ 54,17 del día anterior.



La OPEP prevé que el crecimiento del consumo de petróleo será, en 2020, 19% menor del calculado hasta ahora, según informó hoy la entidad, como consecuencia de los efectos del coronavirus, reportó la agencia EFE.