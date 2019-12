El precio del petróleo operó mixto en el mercado internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 1,4 % y cerró en US$ 55,96 el barril, y el Brent, de referencia en Europa, retrocedió 2,36% y cotizó US$ 60,95 en el mercado de futuros de Londres.



El valor del petróleo de referencia en Estados Unidos logró ganancias al comienzo de semana impulsado por la posibilidad de que la OPEP y sus aliados apliquen más recortes de suministro, explicó la agencia EFE.



Mientras que la cotización del crudo del Mar del Norte, descendió después que Irán anunció que continuará exportando petróleo, pese a las sanciones impuestas por EE.UU.



El petróleo europeo concluyó en el International Exchange Futures con una baja de US$ 1,47 en relación al viernes pasado, cuando cerró en US$ 62,42.



En la bolsa de Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumaron US$ 0,79 respecto al viernes pasado.