El premier Conte confía en que su segundo gobierno de coalición logre sus compromisos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, hizo hoy un balance positivo de los primeros meses del Gobierno de coalición, desestimó las voces agoreras que anticipan una nueva crisis y mostró su confianza en las medidas acordadas para la agenda de los próximos años.



"¿Un Conte tercera parte? No, por el amor de Dios. No debemos caer en la tentación de poder lograr mañana lo que se puede lograr hoy", respondió el primer ministro a una pregunta sobre una eventual nueva crisis de Gobierno.



Conte habló así en su tradicional conferencia de prensa de fin de año, un 2019 en el que encabezó dos Ejecutivos de coalición: hasta agosto entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la ultraderechista Liga (ex Liga Norte) y, desde entonces, entre el M5S, el Partido Democrático (PD) y otros grupos progresistas tras una fracasada maniobra del ultraderechista Matteo Salvini que dejó a su fuerza política en la oposición.



"Hasta ahora hemos corrido los 100 metros y ha habido un sprint de obstáculos, pero estoy orgulloso del resultado, de haber logrado los objetivos que nos habíamos planteado. Ahora tenemos por delante un maratón de tres años", afirmó el jefe del Ejecutivo acerca de los primeros meses del llamado "Conte dos".



Entre esos resultados positivos citó que se haya podido aprobar, tras duras negociaciones entre los partidos del Gobierno, el presupuesto para 2020, pero evitando el aumento del IVA que estaba previsto para enero (por el anterior gabinete) y que habría representado la entrada de 23.000 millones de euros.



Conte aseguró que "no está en el orden del día la remodulación" de este impuesto indirecto y, en cambio, dijo que habrá que ir viendo cómo funcionan otras medidas fiscales.



"Enero será el mes para reflexionar entre los partidos de la coalición y relanzar la acción de Gobierno. Si no queremos llevar al país a la bancarrota o ser sometidos a una procedimiento de infracción (por la UE), hay que trabajar de modo serio, racional y creíble", subrayó, según la agencia EFE.



Asimismo, Conte elogió el trabajo del nuevo Gobierno respecto a la inmigración, después de la experiencia del anterior Ejecutivo con Salvini al frente del Ministerio de Interior.



Criticó la "propaganda" de Salvini, que acusa al actual gabinete de haber multiplicado las llegadas al abrir las puertas, y aseguró: "estamos logrando resultados sin hacer ruido".



"Nuestros puertos nunca estuvieron cerrados, la diferencia era encontrar soluciones automáticas o no, la diferencia era mantenerlos (a los migrantes) en el mar más días o menos días", agregó.



"Italia cerrará 2019 con menos de 12.000 desembarcos. 2018 se cerró con cerca del doble", señaló Conte, que elogió el acuerdo logrado en Malta para la reubicación de migrantes en varios países europeos.