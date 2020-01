El premier italiano Conte convoca para fin de mes a un encuentro a todas las fuerzas de gobierno

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció hoy que convocará para fin de mes a un encuentro a todas las fuerzas del gobierno de coalición que encabeza para "verificar" los apoyos y trazar una agenda de trabajo hasta 2023, luego de la estratégica elección en Emilia-Romaña, donde la derecha amenaza con terminar con el dominio histórico de la izquierda.



"Se tratará de un intercambio con las fuerzas de la mayoría para organizar la Agenda 2023, sobre la base de algunas prioridades que he individualizado", planteó Conte en declaraciones al diario Corriere publicadas este lunes.



La convocatoria de Conte, lanzada como una "verificación" al interior de la coalición que forman el Partido Democrático, el Movimiento Cinco Estrellas, Italia Viva y Libres e Iguales, será "después de las elecciones regionales de Emilia-Romaña", planteadas para el 26 de enero, agregó el premier.



"Desde un intercambio inicial con las fuerzas políticas, entendí que es mejor esperar unos días más para que todos tengan tiempo de desarrollar una reflexión amplia", planteó Conte al dar la nueva fecha de la convocatoria, pensada originalmente para inicios de enero.



"Hoy comienza la reflexión dentro del Partido Democrático. El M5E también está completando una reorganización interna y está pidiendo unos días para ofrecer su contribución. Es razonable que el encuentro se pase para fines de este mes", sostuvo el premier, en su cargo desde junio de 2018, primero en base a una coalición entre el M5E y la derechista Liga, y desde septiembre pasado sostenido por la nueva alianza pluripartidaria.



La nueva fecha del encuentro de gobierno será luego de las regionales de Emilia-Romañana, donde la Liga de Matteo Salvini amenaza con romper 50 años de hegemonía de la izquierda en una elección que podría provocar un efecto contagio hacia la derecha de otras regiones del país, según analistas.



La reunión de gobierno se dará en un marco en el que la crisis del Cinco Estrellas, originada tras el alejamiento de tres senadores y tres diputados en el último mes, se agravó en las últimas horas por las acusaciones contra la ministra de Educación, Lucia Azzolina, de haber plagiado parte de su tesis.



Según divulgó el diario Repubblica, Azzolina copió sin citar párrafos de investigaciones para su trabajo final en la Universidad de Pisa en un posgrado sobre especialización en educación secundaria en 2010.



La denuncia contra la ministra, asumida hace apenas 10 días luego de que el ahora ex Cinco Estrellas Lorenzo Fioramonti abandonara el gobierno y el M5E en Navidad, motivó pedidos de renuncia desde la Liga, aunque la ministra se defendió y planteó que "no es un plagio, ni es una tesis, solo muchas tonterías"; en alusión a las críticas opositoras.