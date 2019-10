El presidente catalán Quim Torra pide "amnistía" para los condenados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente catalán, Quim Torra, calificó hoy de "insulto a la democracia y desprecio a la sociedad catalana", la sentencia del Tribunal Supremo español que condena a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017 por sedición, penados con hasta 13 años de cárcel, y pidió una "amnistía" para poner "punto final" al conflicto. "El gobierno catalán y yo mismo rechazamos estas sentencias, por injustas y antidemocráticas, y por formar parte de un juicio político y ser parte de una causa contra el independentismo", aseguró Torra en una comparecencia desde el Palacio de la Generalitat, la sede del Ejecutivo regional en Barcelona. "Hacer un referéndum no es delito, el derecho a la autodeterminación está reconocido a nivel internacional", añadió. "Se han inventado hechos y construido un relato falso para un acto de venganza y no de justicia", remarcó el líder secesionista, quien hizo su declaración escoltado por los miembros de su gabinete. Al inicio de su mensaje, Torra dijo que "Cataluña vive un momento muy grave" y, al finalizar, cambió de idioma, del catalán al castellano, para pedir al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una "amnistía" como "punto final al conflicto". "Se han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes. La democracia consiste en proteger esos derechos y no vulnerarlos. La acusación y la sentencia son extensivas a millones de catalanes", subrayó. "Exigimos la amnistía. La amenaza, la prisión y el castigo no son solución de nada. Eso es herencia de la dictadura, no un rasgo de la democracia", remarcó el jefe del gobierno regional, quien además anunció que enviará una carta a Sánchez y al rey Felipe VI para una "reunión urgente". "La negativa del Estado al diálogo no nos parará a la hora de avanzar hacia la independencia", sentenció Torra.