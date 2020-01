El presidente de AMIA reclama que Rabbani se presente ante la justicia argentina

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, reclamó hoy que el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, se presente ante la justicia argentina "para dar las explicaciones necesarias" sobre las acusaciones que pesan en su contra por su participación en el atentado contra la mutual judía, ocurrido en 1994 con un saldo de 85 muertos.



Eichbaum dijo además que las declaraciones de Rabbani hoy a radio Diez, en las dijo que al fiscal Alberto Nisman "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán" del atentado contra la mutual judía, generan “dolor e irritación”.



“Consta en el expediente que fue uno de los cerebros del ataque del 18 de julio de 1994 y que usó su inmunidad diplomática para agredir a una nación extranjera y cometer un delito de lesa humanidad, por el que las familias de las 85 víctimas fatales, y toda una sociedad, aún están esperando que se haga justicia”, aseveró el presidente de la AMIA en declaraciones a la Agencia de Noticias AJN.



Asimismo, Eichbaum sostuvo que “si Rabbani tiene intención de contribuir a la verdad, la Argentina tiene un servicio de justicia que le brinda todas las garantías para que comparezca en nuestro país”.



“Nos causó indignación escuchar sus declaraciones, que no hacen más que generar dolor e irritación, y recordarnos la impunidad con la que convivimos desde hace casi 26 años”, expresó el dirigente.



Eichbaum advirtió que “en vez de dar una entrevista a la distancia, debe presentarse ante la Justicia argentina, con todas las garantías constitucionales que corresponden, para dar las explicaciones necesarias”.



Rabbani también afirmó hoy que a Nisman “lo mataron para que nadie se pudieran enterar de que tenía las manos vacías”.