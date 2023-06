El Presidente de UFC quiere que Mark Zuckerberg y Elon Musk peleen en el octágono

En las últimas horas, Dana White, reconocido empresario y Presidente de UFC, fue contundente. El mandatario hizo foco en la posible pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, la que claramente está dando mucho para hablar en el planeta. Sus dichos no pasaron desapercidos, ya que tiene la intención de hacerlo realidad. En diálogo con The Pat McAfee Show, el "jefe" ilusionó a los fanáticos.

Al comienzo de sus dichos, White resaltó: "Zuckerberg se toma esto muy en serio, hombre. Él está muy metido en este deporte, entrena y lleva años entrenando. Ahora está empezando a competir en torneos de jiu-jitsu y las conversaciones que he tenido con Elon, Elon también entrenó en artes marciales. Ha hecho jiu-jitsu y dice: 'Escucha, crecí en Sudáfrica, he estado en muchas peleas".

"No es como si no hubiera peleado antes. Miras a estos dos tipos de tecnología y nadie piensa que pueden pelear pero quieren hacerlo, es real, y veremos cómo termina esto. Ya me conoces, estoy trabajando en ello. Creo que esta será la pelea más grande en la historia del mundo y creo que establecerá un récord que nunca se romperá si sucediera. Me gusta montar peleas que la gente quiere ver así", informó Dana.

¿UFC lo hará posible?

Por otra parte, el Presidente de UFC aseguró: "Si vas a cobrar $100 por algo, que probablemente sería el precio de esta cosa, y estos muchachos recaudarían posiblemente cientos de millones de dólares para caridad, debes poner una tarjeta de entretenimiento. Al menos cuando las personas se quedan en casa el sábado por la noche y apagan la televisión, dicen: 'Oye, bueno, vimos algunas peleas geniales de todos modos'".

"Este es el tipo de pelea cruzada que las personas que tradicionalmente no ven peleas, mujeres, mujeres mayores, mujeres más jóvenes, lo que sea, todos a los que no les importa una pelea, esto se transmite a todos", sentenció el mandatario de la empresa líder en el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Sin lugar a dudas, Dana White está más que seguro de querer hacer realidad la pelea entre Zuckerberg y Musk.