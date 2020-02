El Presidente dijo que no habló sobre el aborto con el Papa: "Algunos quieren confundir las cosas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "no hubo ninguna discordancia con el Papa" en el marco de la charla que mantuvieron ayer a solas en el Vaticano, afirmó que con el Sumo Pontífice "el tema del aborto no se abordó" y cuestionó que algunos pretendan "confundir las cosas y profundizar la grieta".



Así lo expresó en una entrevista telefónica brindada desde Roma a radio 10, en la que indicó que con el papa Francisco hablaron "de los problemas que nos preocupan a los argentinos y en los que nos puedan ayudar", y que, simplemente, en el encuentro posterior que mantuvo con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin "hizo una mención al pasar" y luego, siguieron "hablando de otras cosas".



“Todos saben mi posición respecto al aborto”, cerró el tema hoy Alberto Fernández, quien ayer en conferencia de prensa sostuvo: “Yo voy a cumplir con mi palabra. Mi intención no es abrir una brecha sino darle la posibilidad a la mujer que quiera abortar, que lo haga legalmente, y también ayudar a las que quieran tener a sus hijos”.



De esta forma, el mandatario lamentó el enfoque que, desde algunos medios periodísticos, hicieron del contenido del encuentro de ayer con el Papa en el Vaticano, con quien conversó a solas durante 44 minutos, específicamente en lo relacionado con el tema del aborto.



En un primer comunicado oficial emitido ayer tras el encuentro entre el Sumo Pontífice y Alberto Fernández, el Vaticano enumeró los temas que habían sido abordados tanto en la reunión del mandatario con Francisco como en la reunión posterior que, junto al canciller Felipe Solá, y al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, entre otros integrantes de la delegación, había mantenido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.



Sin distinguir en cuál de los dos ámbitos se había abordado cada uno, incluyó como una de las cuestiones abordadas a "la protección de la vida desde su concepción", lo que fue interpretado por algunos medios periodísticos como la incorporación de ese tema en la charla a solas entre Alberto Fernández y el Papa.



Esa lectura derivó luego en un inusual nuevo comunicado posterior del Vaticano, donde aclaró que “no todos los temas citados en el (primer) comunicado de prensa sobre la audiencia con el presidente de la república Argentina han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado y otros en el marco del encuentro con el Santo Padre”.



Minutos antes de que fuera emitido el primer comunicado del Vaticano, el presidente Fernández negó, en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la embajada argentina ante la Santa Sede, que el tema del aborto hubiese sido parte de su conversación privada con el Papa.



"Por qué tanta vocación de confundir las cosas y profundizar la grieta. Con el Papa el tema del aborto no se abordó; con el Papa ese tema ni lo rocé. Tienen una enorme necesidad en la Argentina de generar discrepancia", aseveró esta mañana el mandatario en la entrevista que brindó desde Roma a radio 10.



En ese marco, dijo que con Francisco habían abordado "temas que nos preocupan como argentinos y cómo puede ayudarnos".



"Tiene una mira tan profunda sobre la Argentina. Este Papa ha vuelto a comprometer a la Iglesia con los sectores más humildes", aseveró el mandatario, quien reafirmó la "gran admiración" que siente por el Sumo Pontífice.