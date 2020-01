El Presidente dijo que viaja a Europa y que le "gustaría mucho" ver al papa Francisco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Alberto Fernández admitió esta noche que le "gustaría mucho ver" al papa Francisco y señaló que el Sumo Pontífice "sabe lo que lo valoro, quiero y aprecio, y lo que celebraría que viniera la Argentina".



En diálogo con el canal C5N, el mandatario sostuvo que el Papa "debe ser resistente a venir a la Argentina por temor a que lo dejen en uno de los bandos", aunque, subrayó, "no está en ningún bando sino por encima".



"Creo que a fin de mes voy a estar viajando a Europa. Me gustaría mucho verlo" al Papa, dijo Fernández.



Tras resaltar que Jorge Bergoglio "sabe lo que lo valoro, quiero y aprecio, y lo que celebraría que viniera la Argentina", aclaró que "el viaje a la Argentina es una decisión de él".



Y enfatizó: "El Papa no está en ningún bando, está por encima de todos nosotros".