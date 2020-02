El primer desafío partidario de Alberto Fernández: la renovación de autoridades del PJ

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afrontarán en los próximos meses, junto a los gobernadores peronistas, el primer desafío partidario del 2020: la renovación de autoridades del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ), un paso que en principio parece sólo un trámite legal para evitar una eventual intervención judicial, pero que obligará a delicadas negociaciones entre todos los sectores.



Con la reestructuración de la deuda externa, la lucha contra el hambre y la reactivación de la economía como temas prioritarios en la agenda de la Casa Rosada, los referentes de los distintos sectores del peronismo consideran que "todavía falta mucho" para las negociaciones para discutir la próxima conducción partidaria, que debe estar resuelta en abril.



Algo de las negociaciones -y los tironeos- futuras podrían empezar a verse en la reunión del Consejo Nacional que debería ser convocada para fines de este mes o comienzos de marzo, si se respeta el cronograma, poco antes del Congreso partidario, que debería realizarse en abril.



"Hay tiempo para discutir cómo se hará la renovación porque los mandatos vencen en mayo y además no parece que vaya a haber demasiados problemas para ponernos de acuerdo en una lista que represente a todos los sectores y mantenga en funciones al partido, a un año de las elecciones de 2021 y siendo gobierno el propio peronismo", reflexionó uno de los dirigentes del PJ que más conoce de internas.



Sin embargo, el tiempo que ocupa la gestión, en medio de una situación económica compleja, y los pequeños detalles legales son justamente lo que más preocupa a varios de los operadores del PJ que ya piensan en como evitar cualquier error para que la justicia no vuelva a intervenir el partido como pasó en 2018, por orden de la jueza federal María Servini.



Por eso, los dirigentes que suelen pasar por sede del PJ nacional, en Matheu 130, ya comenzaron a tender puentes con la Casa Rosada y con las distintas gobernaciones para no dar un paso en falso, porque todavía está muy fresco el recuerdo del sindicalista Luis Barrionuevo como interventor.



"Antes de que el PJ vuelva a ser una maquina electoral para 2021, debemos tener todo en regla", es la idea que varios dirigentes encargados de la vida partidaria repiten como un mantra.



La costumbre en el peronismo es que cuando el partido está en el poder, es el propio jefe de Estado el titular del PJ, como modo de reconocimiento a su liderazgo y conducción política.



Esta norma es casi una ley dentro del PJ y por eso el ex mandatario Néstor Kirchner fue presidente del PJ a nivel nacional hasta su muerte.



Desde la Rosada aseguraron que "todavía nadie se puso a pensar si Alberto debe ser el presidente del PJ", ya que por ahora la gestión "ocupó el 100 por ciento de la agenda".



Una de las posibilidades con más chances a la hora de renovar autoridades es que se elija una nueva conducción, pero con el sanjuanino José Luis Gioja conservando su lugar de titular a cargo, "en reconocimiento a su desempeño en momentos difíciles y su labor a favor de la unidad", especularon fuentes partidarias.



Casi en paralelo, Gioja deberá enfrentar una pulseada en su territorio, porque el justicialismo sanjuanino debe afrontar también internas y puede que haya un enfrentamiento con el gobernador Sergio Uñac. También habrá internas en los próximos meses en Santa Fe, donde le toca tejer al gobernador Omar Perotti.



Hasta último momento en el peronismo nada es seguro, aunque en este caso hay un dato indiscutido: la próxima conducción no tendrá a dos figuras que en las elecciones pasadas confrontaron al Frente de Todos, Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, con cargos en la mesa que debe irse.



Luego de la derrota del Frente para la Victoria en 2015, la primera reacción del peronismo fue dejar afuera al kirchnerismo de la conducción del PJ, por lo que Gioja asumió en 2016 en un acto en el teatro Avenida, con Urtubey como secretario de Relaciones Exteriores y Pichetto como secretario de Acción Política.



Los dos quedarán obviamente fuera de la próxima conducción, que, se intuye, marcará además el regreso de varios referentes del kirchnerismo, que tiene como principal nexo con los gobernadores al ahora ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, con una plaza casi asegurada de consejero nacional.



Será más difícil, en cambio, que vuelva a sumarse de forma orgánica el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien parece preferir conservar la jefatura de su partido, el Frente Renovador, creado en 2013 cuando se distanció del kirchnerismo.



Las fechas, según los plazos establecidos por la Carta Orgánica del PJ, deberían obligar a una reunión del Consejo Nacional a fin de este mes o principio de marzo y a la realización del Congreso partidario en abril para elegir las nuevas autoridades. Con otra novedad: deberá respetarse la ley de paridad de género.