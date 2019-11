El proceso de paz en Colombia fue resultado de la empatía a las víctimas:, afirma Santos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó anoche que el proceso de paz entre el gobierno de ese país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue “un proceso de empatía” que logró la reparación del daño de las víctimas.



“El proceso de paz colombiano fue un curso acelerado de empatía para mí y para millones de colombianos que hoy muestra sus resultados positivos”, dijo Santos al recibir anoche el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, en el oeste de México.



Señaló que por más de medio siglo las fuerzas del Estado colombiano y la guerrilla “combatieron a muerte”, dejando más de ocho millones de víctimas y 270.000 muertos pero esta guerra “no podía ser la solución final” para pacificar el país.



El ex mandatario señaló que además de la paz en territorio colombiano el acuerdo logró que las FARC se convirtieran en un partido político y lograran cumplir con lo pactado.



En el marco de la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara que será inaugurada hoy, Santos recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara “por sus aportaciones en materia de negociación, paz y reconciliación en beneficio de la humanidad”.



En su segundo periodo como presidente, Santos lideró el proceso de paz con las FARC que culminó con el acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que le valió obtener el Premio Nóbel de la Paz, en 2016.



En su discurso de recepción del doctorado honoris causa, el que fuera presidente colombiano se manifestó en contra del muro que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump quiere construir en la frontera con México y señaló que el mundo necesita liderazgos que “incluyan” y que “unan”.



“El liderazgo que necesita el mundo actual es uno que incluya y no excluya, que abrace las diferencias en lugar de condenarlas, uno que construya puentes que nos unan y nunca más, en ningún lugar del mundo, mucho menos en México, muros que nos dividan”, expresó, según reprodujo la agencia de noticias EFE.



Asimismo, advirtió de los riesgos del regreso de "los fantasmas del fanatismo religioso y del nacionalismo" y los "líderes dementes" que los defienden y hacen del miedo hacia lo diferente su forma de manipulación.



Santos participará este sábado en la presentación del libro "La batalla por la paz" (Planeta) en la que sostendrá un diálogo con el ex líder de las FARC Rodrigo Londoño alias Timochenko.