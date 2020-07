El profe campeón del mundo que trabaja en la Universidad

Martín Riveros hoy tiene 43 años, está casado con Analía Velardez, que jugó al vóley en la UNSJ. Además tiene a Mariana y Emilia dos patitas que juegan al vóley y al hockey sobre césped. En el 2015 se consagró campeón del mundo junto al DT. Darío Giuliani de la selección argentina de hockey sobre patines. Ese año también las chicas de la Universidad lograron ganar el torneo mendocino, ahí El Pichu como lo conocen sus amigos también dio una vuelta olímpica.

La historia comienza en el Barrio Justo Castro en la casa del pibe que le encantaba jugar a la pelota, por eso llegó hasta la Unión Deportiva Caucetera para entrar a la cancha vestido de jugador. Anduvo por muchos clubes del fútbol local y también se mostró en España. Cuando decidió ser profesor de educación física lo hizo para seguir ligado al deporte.

Cuando le preguntas como empezó todo, Pichu afirma que “empecé como coordinador de inferiores de Del Bono, gracias al Roly Rodriguez. Aunque mi primer trabajo en primera lo tuve en Atenas de Pocito”, donde también jugó en sus años jóvenes. Pero también estuvo en Alianza, San Martín, Peñarol, Unión, Desamparados y Trinidad del que se autodefine como hincha del León.

Con nombres importantes en su curriculum, Riveros trabajó con Juan Pagés. Aunque, seguramente muchos futboleros recordarán ese gran cuerpo técnico que formaron Roly Rodríguez, Raúl Antuña, Fabián Tato González y El Pichu como preparador físico.

Su historia en las pistas de hockey sobre patines

Martín Riveros también trabaja en el hockey sobre patines. Actualmente está en Bancaria. Pero según su relato “empecé en Social San Juan con Darío Giuliani y el Profe Rodolfo Madrid. Después, Diario agarró la selección y nos llevó. Desde ese día hasta ahora trabajé con él. Por primera vez nos separamos este año que estoy en Bancaria”.

El proceso de aquella selección campeona de 2015 tuvo muchos entretelones que quedaron en las sombras cuando el equipo de Darío Giuiliani dio la vuelta olímpica en La Roche Sur de Francia. Ese día le ganó por 6 a 1 a España en una final histórica.

En cuanto ese plantel, Martín Riveros afirmó que “los jugadores de la selección son todos de elite, eso te hace muy fácil el trabajo. Son superprofesionales y viven del hockey, saben lo que quieren y cumplen lo que se les pide. En ese mundial ninguno ganó un peso, en ese momento la confederación no nos pagó un mango. Por eso traer la copa del mundo fue un sueño cumplido, todos dejamos un mes a nuestras familias y todo lo demás para ganar ese torneo.

Más de una década con Las Patitas

Hace 11 años que llegó a la Universidad. Por aquellos años trabajaba con Jésica Bustos y por eso ingresó como preparador físico de los equipos de Alfredo Flores. Un romance que hasta la fecha tienen con los planteles superiores de la Universidad.

Martín recuerda de aquella época que “empecé junto a Alfredo y Misael Flores con los que ese año ganamos todo. Después vinieron más técnicos y el equipo siempre estuvo en finales. En 2015 y 2018 dimos la vuelta olímpica en el torneo de Mendoza”. Si bien hubo muchas jugadoras que pasaron por el club, Riveros afirma que “hubo una camada que marcó el rumbo de este equipo Steiner, Molina, Porolli, Pérez, Buteler, del Carril, Agudo, Bustos, Funes, Montilla, Juliana Flores serían las viejas” afirmó contundente, pero con risas.

Pero no solo ellas quedaron en la memoria del Pichu: “también están las jóvenes como Guzmán, Luna, Pujador, Carmona, Ruiz, etc. Ellas son de los mejores grupos que tuve en el deporte. Dejaban todo por jugar al hockey y eso me llevó a tener ese compromiso por el equipo. Hoy en día tengo Amigas en el plantel y eso lo valoro mucho”.

No deja de darle gracias a Universidad por dejar cumplir los procesos, Al respecto dijo que “hoy no es fácil que alguien esté 11 años junto a un plantel y eso lo entendieron las autoridades desde Juan Manuel Escobar, José Pepe Sidán, Azucena Naveda y Alfredo Daroni siempre nos apoyaron”.

Hace algunas temporadas atrás empezó con Proyección Deportiva donde los deportistas federados de la Universidad entrenan en un programa de junto a Juan José González, Tomas Perucca, además de nutricionistas y médicos.

Fuente: Cuarto Tiempo