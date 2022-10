Junto a Formosa, La Pampa y Tucumán, San Juan es una de las provincias argentinas que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública. Este hecho se da a pesar de que actualmente hay dos proyectos que llevan varios años a la espera de ser debatidos en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Los proyectos que están en la fila y a la espera que sean debatidos fueron presentados por el legislador del Frente de Todos, el bloquista Edgardo Sancassani, y el otro fue confeccionado por un diputado de Juntos por el Cambio, Enzo Cornejo.

El legislador bloquista le contó a DIARIO HUARPE que “hace varios años que espero que se debata en la comisión, pero no hay ningún avance al respecto”. En el mismo sentido se refirió el hombre del PRO al afirmar que “lo presenté por primera vez el año pasado y volví a hacerlo ahora en julio para que no perdiera estado parlamentario. Indudablemente, no está la voluntad política de discutirlo”.

Los proyectos que actualmente están en comisión son textos que adhieren a la norma nacional existente desde el 2017, pero antes ya existía un proyecto sobre esto que confeccionó Sancassani junto a su equipo de trabajo en el 2008. Pero a partir del 2017, y luego de años en que no se trató en el recinto, decidió reemplazarlo por la adhesión a la norma nacional esperando que tenga más éxito de salir.

Con respecto a la demora del tratamiento del proyecto de Acceso a la Información Pública, Cornejo expresó que “es fundamental que la provincia se sume a la mayoría del país que la tiene porque esto permitiría darle un corte al descreimiento de la población por el uso de los recursos y así terminaríamos con los pedidos de informes”.

Textuales

Edgardo Sancassani / Diputado del Frente de Todos

“El acceso a la información es un derecho ciudadano que está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Provincial y tiene su respaldo en la Nacional”

Enzo Cornejo / Diputado de Juntos por el Cambio

“No está la decisión política de sacarlo, pero nosotros tenemos la paciencia para seguir intentando que salga de la Comisión y se debata en el recinto”.

Acceso a la Información Pública, uno de los puntos del Acuerdo San Juan

Si bien desde hace años se intenta que la provincia tenga su ley de Acceso a la Información Pública, en plena pandemia el Gobierno provincial abrió el debate con todas las fuerzas vivas de la sociedad para armar un decálogo que se conviertan en políticas de estado locales.

Uno de esos puntos fue planteado por DIARIO HUARPE poniendo en valor las veces que el legislador Sancassani presentó el proyecto de Acceso a la Información Pública y se decidió integrarlo como uno de los puntales que debían ser tratados en la Cámara de Diputados para que San Juan salga del ranking negativo de ser una de las cuatro provincias sin esta norma.

Incluso el propio gobernador Sergio Uñac afirmó que enviaría el proyecto como iniciativa del Ejecutivo y lo expresó también en la apertura de sesiones del periodo 2021. Pero todo esto aún no ocurre y es una de las materias pendientes que tiene San Juan.

Qué es Acceso a la Información Pública

La ley designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública como el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos, garantizando el efectivo ejercicio y promoviendo medidas de transparencia activa.

En la web de la agencia se puede pedir información pública en tres pasos: de manera sencilla, rápida y amigable. La respuesta suele ser en el plazo estipulado y en caso de no haberla recibido, se puede realizar un reclamo de manera online. Esto solo aplica para ministerios, organismos y dependencias nacionales.