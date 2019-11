El puntero Liverpool volvió a ganar y les saca 11 de diferencia a sus escoltas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder Liverpool le ganó hoy como local por 2 a 1 a Brighton And Hove, por la fecha 14 de la liga inglesa, y sacó más ventaja en la cima de las posiciones de la Premier League.



Liverpool, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, alcanzó los 40 puntos, producto de 14 triunfos y un empate en 15 partidos, y les lleva 11 unidades de ventaja a sus escoltas, Manchester City y Leicester.



Liverpool se impuso con dos goles del holandés Virgil van-Dijk en el estadio Anfield Road.



Por su parte, City (actual campeón) empató 2-2 en su visita a Newcastle. El equipo dirigido por Pep Guardiola no contó con el delantero argentino Sergio Agüero, lesionado, y tuvo en el banco al defensor Nicolás Otamendi, que no ingresó. En Newcastle fue titular Federico Fernández.



Tottenham, el equipo que hasta hace una semana dirigía Mauricio Pochettino y ahora conduce el portugués Mourinho, superó por 3 a 2 a Bournemouth como local. Mou puso al argentino Paulo Gazzaniga como arquero titular y Giovani Lo Celso ingresó a falta de 12 minutos para el final por el coreano Son Heung-Min.



En tanto, West Ham (con Pablo Zabaleta como suplente) derrotó a Chelsea como visitante por 1 a 0; Crystal Palace a Burley por 2 a 0 y Southampton a Watford (Roberto Pereyra no entró) por 2 a 1.



Mañana continuará la fecha con los encuentros entre Wolverhampton-Sheffield United, a las 11; Norwich City-Arsenal, a las 11; Leicester City-Everton, a las 13.30; Manchester United (Marcos Rojo y Sergio Romero)-Aston Villa, a las 13.30.







Posiciones: Liverpool 40 puntos; Leicester City y Manchester City 29; Chelsea 26; Tottenham 20; Wolverhampton 19; Sheffield United, Burnley, Arsenal y Crystal Palace 18; Manchester United 17; Bournemouth, West Ham United y Newcastle 16; Brighton And Hove 15; Aston Villa y Everton 14; Southampton 12; Norwich City 10; Watford 8.