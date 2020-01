El radicalismo analiza pedir al gobierno quitar a Evo Morales el estatus de refugiado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Comite Nacional de la UCR, que preside el diputado por Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó hoy las afirmaciones del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llamó a "organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo", y no descartó pedir al gobierno nacional que retire el estatus de refugiado al ex mandatario, que se encuentra en Argentina desde diciembre pasado.



En un comunicado de prensa, el máximo organismo partidario de la UCR se preguntó: “¿Podemos seguir “refugiando” a Evo Morales?" y recordó que el ex presidente de Bolivia se encuentra en Argentina "en calidad de refugiado, amparado por el Poder Ejecutivo y, al parecer, con una sola condición: “No hacer declaraciones políticas”.



“Morales hizo todo lo contrario. Visitó la Quinta de Olivos, concedió todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación, participó de actos políticos. Hoy se destacan sus últimas declaraciones en las que asegura que hay que “organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo”, sostuvo el texto firmado por Cornejo y la vicepresidenta de la UCR, Alejandra Lordén.



Allegados a la UCR no descartaron que el bloque radical impulse un proyecto en la Cámara Baja o bien podría presentar un planteo formal al gobierno nacional para efectivizar el pedido de quitar el estatus de refugiado a Evo Morales.



El radicalismo hace referencia en su comunicado a las afirmaciones realizadas días atrás por Morales en un encuentro realizado en Buenos Aires con militantes del MAS, donde afirmó que "si volviera (a Bolivia), hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo”, según un audio publicado por la radio Kawsachun Coca del Chapare, que suele transmitir gran parte de sus actividades en Argentina.



Morales llegó a la Argentina el 12 de diciembre pasado junto a algunos de sus colaboradores y pidió refugio político tras haber estado un mes asilado en México, luego de dejar la presidencia presionado por las movilizaciones en su contra.