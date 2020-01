El Reino Unido descarta deportación automática de ciudadanos de la UE tras el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno británico debió aclarar hoy que no deportará a los ciudadanos europeos que no cumplan con la fecha límite después del Brexit para solicitar el "estatus de asentado" en el Reino Unido, según informó el coordinador del Brexit de la Unión Europea (UE), Guy Verhofstad.



En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, esta mañana, Verhofstad, dijo que el ministro del Brexit, Stephen Barclay le aseguró que no habría deportaciones automáticas.



"Quería asegurarme de que no haya deportación automática de estas personas incluso después del período de gracia porque pueden ser personas muy vulnerables", expresó el funcionario de la UE, tras una reunión con Barclay.



El año pasado el ministro de seguridad británico, Brandon Lewis, había amenazado a los ciudadanos de la UE con deportarlos del Reino Unido si no se registraban como residentes bajo la normativa "estatus de asentado o establecido" después del Brexit.



El estatus de asentado es un reconocimiento a los ciudadanos de UE que lleven viviendo más de cinco años en territorio británico cuando se haga efectivo el Brexit.



No obstante, el gobierno rechazó el pedido para otorgar a los ciudadanos de la UE, un documento físico como prueba de su derecho a permanecer en el Reino Unido después de Brexit.



En ese sentido, el ministerio del Interior dijo que no hay ningún cambio en el sistema digital y explicó que se puede imprimir una copia de su carta de confirmación, aunque aclaró que no puede ser usado como evidencia de estatus.



Las fuentes explicaron que el documento de la UE otorga a los ciudadanos un estatus digital seguro que garantiza sus derechos en el futuro, que es seguro, no se puede perder ni ser robado, dañado o manipulado.



Ayer el gobierno británico informó que casi 2,5 millones residentes europeos ya fueron confirmados para permanecer en el país, mientras que otros 900.000 deberán solicitar aún el estatus de asentado para poder permanecer.



El plazo para solicitar el estatus de asentado vence el 31 de diciembre de este año.