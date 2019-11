El S&P Merval avanzó 4,30% y los ADR's en Wall Street anotaron subas de más de 6%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El S&P Merval avanzó hoy 4,30%, impulsado por el posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y por compras selectivas a modo de cobertura por la caída del peso frente al dólar, en tanto los ADR's en Wall Street anotaron subas de más de 6%.



Los mercados internacionales tuvieron subas generalizas producto de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre su país y China se firmará en territorio norteamericano.



"Hay avances, primero quiero que haya un acuerdo, o sea que elegir el lugar no es un problema para mí. Si hay un acuerdo, la cuestión del lugar se solucionará fácilmente, será en algún lugar en Estados Unidos", manifestó anoche a periodistas.



Además, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció que Estados Unidos pospondrá un aumento de aranceles del 25 a 30% para un conjunto de productos chinos por valor de US$ 250.000 millones, que estaba previsto que entrara en vigor el 15 de octubre.



Así, los principales índices de referencia en Wall Street terminaron en máximos históricos.



La euforia se trasladó al resto de los mercados y también a la plaza local donde Grupo Financiero Valores avanzó 8,33%, Grupo Financiero Galicia 7,93%, Grupo Supervielle 7,37%, Sociedad Comercial del Plata 6,01% y Transener trepó 5,59%.



La única acción que registró pérdidas fue Holcim, que cayó 1,83%.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street finalizaron la jornada con mayoría de alzas: Grupo Financiero Galicia 6,4%, Banco Supervielle 5,8%, Telecom Argentina 5,8%, Central Puerto 4,9% y Banco Francés 4,9%, mientras que la única pérdida de la rueda fue para Mercado Libre (-0,9%).



Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com, aseguró que la suba de la bolsa porteña y de los ADR's "es un rebote, después de una muy fuerte contracción. Galicia vale US$12,60 y todavía es un precio más bajo que el máximo que tocó la semana pasada de US$ 13,26. Si bien es un movimiento diario fuerte, todavía tiene forma de rebote".



En relación al posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, Bianchi dijo que "ha hecho subir a los mercados centrales y le ha dado un empujón a los emergentes, que en su conjunto subieron"; sin embargo, advirtió que "todavía no está claro que el acuerdo sea tan robusto para que dejemos de hablar del tema".



"El S&P y el Dow Jones cerraron en máximos históricos pero habrá que ver si logran mantener la tendencia si se tiene en cuenta que hay sectores políticos que quieren avanzar con el impeachment del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", finalizó.



En cuanto al mercado cambiario, el dólar para la venta al público cedió hoy tres centavos y cerró en $ 63,32 promedio, en una rueda sin intervenciones de los bancos oficiales. En tanto que en el sector mayorista perdió cinco centavos y finalizó a $59,70.



El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó en $78,77, mientras que el dólar MEP cotizó en $74,49, con una baja de 1,5% y 2,3% respectivamente.



En el segmento de renta fija, los títulos públicos en pesos tuvieron un comportamiento mixto. Los nominados en moneda estadounidense "se sumaron a la tendencia mundial y anotaron subas de hasta 5,1% (AY24D), que hoy cortó cupón, el cual pagará el día viernes", señaló Ariel Guzmán, de Rava Bursátil.



De esta manera, el riesgo país cayó 0,61% hasta los 2.275 puntos básicos.