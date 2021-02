El sanjuanino Darío Barassi superó el coronavirus: “Tuve todos los síntomas del mundo”

“Tuve todos los síntomas del mundo”, dijo el sanjuanino Darío Barassi al contar en sus redes sociales que junto a su familia superaron el coronavirus y ya obtuvieron el alta.

El conductor dio la noticia en un video de Instagram en el que agradeció a todas las personas que los acompañaron y les mostraron su apoyo.

“Debo ser muy agradecido con Dios y con la vida de que lo transitamos con relativa liviandad, sobretodo mi mujer y mi hija que, gracias a Dios no tuvieron grandes alteraciones”, comenzó contando el actor.

Según contó, su hija atravesó el virus con “unos moquitos, una tos y nada más” y su esposa perdió el gusto, el olfato y estuvo cansada por varios momentos, pero “es un toro y se la bancó como una campeona”.

“Yo también tuve suerte porque soy de riesgo por mi sobrepeso, que me enteré ahora que soy obeso. Arranqué con mucho miedo, muy preocupado, tuve todos los síntomas del mundo. Me quedé sin gusto, sin olfato, tuve malestar estomacal, me dolió la cabeza, tuve fiebre, tuve gripe, pero todo con liviandad”, dijo Barassi.