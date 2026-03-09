El flan es el emblema de la mesa argentina, presente en cada celebración familiar. Sin embargo, alcanzar esa consistencia sedosa y evitar la aparición de burbujas internas requiere dominar la técnica de mezcla y la cocción precisa a baño María.

Para un molde mediano se necesitan 500 ml de leche entera, 4 huevos, 120 g de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Un detalle fundamental es la cantidad de huevos: "Menos huevos dan textura más cremosa; más huevos, más firme".

Publicidad

Caramelo ideal: Cocinar 150 g de azúcar con 2 cucharadas de agua a fuego medio. Es vital no revolver y retirarlo al alcanzar un tono ámbar, ya que si se oscurece demasiado, su sabor se vuelve amargo. Luego, se debe cubrir el molde y dejar enfriar.

Mezcla sin aire: Integrar los huevos con el azúcar suavemente, sin usar batidora eléctrica. "Este punto es clave: si se incorpora aire, el flan tendrá agujeros". Se añade la leche tibia y la vainilla. Si aparecen burbujas, se recomienda dejar reposar la mezcla o colarla.

Publicidad

Cocción controlada: Verter la preparación en el molde y colocarlo dentro de una fuente con agua caliente hasta la mitad. El horno debe estar a 160-170°C durante 50 o 60 minutos.

Para evitar una cocción brusca que genere agujeros, "no hay que dejar que el agua del baño María hierva fuerte". Un horno bajo es la garantía de un resultado profesional. El flan estará listo cuando el centro se mueva levemente como una gelatina firme; "si está completamente rígido en el horno, probablemente se pasó de cocción".

Publicidad

Tras enfriarse a temperatura ambiente, debe reposar en la heladera al menos 4 horas. Para servirlo, basta con pasar un cuchillo por el borde y girarlo sobre un plato para que el caramelo fluya naturalmente. Se puede personalizar con ralladura de naranja, leche condensada o el clásico acompañamiento de crema y dulce de leche para un cierre de comida perfecto.