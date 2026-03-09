En el marco del Día Internacional de la Mujer, este lunes 9 de marzo a partir de las 15 horas se realizará la actividad “Alimentar también es cuidar”, organizada por Alta Tecnología Alimentaria de San Juan. El momento especial tendrá lugar en el Comedor Estrella de Los Andes, en la planta Cepas Sanjuaninas ubicado en Rivadavia.

La propuesta está destinada especialmente a trabajadoras del sector de la alimentación y busca generar un espacio de reflexión sobre el vínculo entre el cuidado, la alimentación y el reconocimiento del aporte que realizan las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante la jornada se abordarán distintas temáticas relacionadas con el rol de la mujer en el trabajo, la importancia de la alimentación en la vida cotidiana y las tareas de cuidado, muchas veces invisibilizadas.

La actividad estará a cargo de las profesionales Licenciada Paola Santandreu y Licenciada Karina Benítez, quienes coordinarán el encuentro y las instancias de diálogo con las participantes.

Desde la organización destacaron que el objetivo es promover un espacio de intercambio y reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres, especialmente en el ámbito de la alimentación y el cuidado de las personas.