El sector energético recibió anuncios de inversión por US$ 77.000 millones desde 2016

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El sector energético argentino recibió en los últimos cuatro años anuncios de inversión por US$ 77.000 millones, y ofrece oportunidades al 2030 por al menos otros US$ 160.000 millones en distintos proyectos para el desarrollo de la producción y transporte de hidrocarburos, las energías renovables y proyectos de exportación de gas natural licuado. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior identificó que desde diciembre de 2015 a la fecha, el sector se mantiene como el de mayor crecimiento en anuncios de inversión en el país con un total de US$ 77.000 millones, es decir, casi el 52% de las inversiones totales previstas en todos los sectores por US$ 147.000 millones. "Esos montos millonarios de inversión responden a 131 proyectos en distintas etapas de desarrollo de 46 empresas del sector energético de todo el mundo, lo que representó una revolución para el país en los últimos 3,5 años", afirmó a Télam el director general de la Agencia, Francisco Uranga. Del total de anuncios en áreas energéticas, Uranga estimó que "ya se concretaron o ejecutaron US$ 37.000 millones", dentro de lo cuales la industria de gas y petróleo representa unos US$ 25.000 millones, energías renovables unos US$ 7.000 millones y otros US$ 5.000 millones en generación eléctrica. Para estos proyectos se destaca que "llegaron al país cuatro nuevos operadores internacionales a Vaca Muerta, otros tres independientes, otros tres nuevos especializados en la exploración off shore y decenas de proveedores de servicios y equipos que trabajan en el desarrollo energético argentino". "En el upstream (exploración y producción) de Vaca Muerta, entre 2016 y 2019 pasamos de 1 a 8 proyectos en pleno desarrollo, lo que representa la mayor parte de las inversiones en O&G, pero también se iniciaron más de 20 proyectos piloto con una inversión promedio de US$ 200 millones cada uno", afirmó. También se destaca el efecto que tuvo la primera oferta pública para la exploración en alta mar que se lanzó después de 30 años, y en la cual se adjudicaron 18 bloques con compromisos de inversión por US$ 800 millones; en tanto que en transporte hubo mejoras incrementales en toda la red y está en marcha el tercer gasoducto troncal desde Vaca Muerta. Finalmente, se destacan las inversiones que realizaron dos de las siete refinerías a gran escala que existen en el país y que representan el 99% de la producción, que están invirtiendo en expansiones y que ya experimentaron mejoras significativas. Pero Uranga resalta, además, que "la Argentina tiene un marcado potencial exportador en maquinaría para gas y petróleo, impulsado principalmente por la expansión y la producción incremental que genera Vaca Muerta". "El sector es uno de los más estratégicos para la Argentina, con oportunidades de inversión cercanas a los US$ 160.000 millones, lo cual posiciona al país como un jugador importante en los mercados energéticos globales", aseguró el titular de la Agencia de Inversiones. Ese potencial de negocios está integrado por oportunidades en el desarrollo al 2030 de shale oil y gas en la formación Vaca Muerta, y en participar en la exploración en alta mar por un total aproximado de US$ 12.000 millones. La Agencia identifica otras oportunidades por US$ 30.000 millones en nuevos sistemas de recolección de petróleo y gas, plantas de procesamiento y gasoductos troncales; y otros US$ 10.000 millones en inversiones para la construcción de instalaciones de licuefacción y exportación de GNL