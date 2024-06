Las ventas en la provincia de San Juan vienen teniendo una caída desde comienzo de año, que de a poco se va revirtiendo, pero no alcanza los números positivos. Esto se ve reflejado en los diferentes sectores, tanto del comercio en general, como en los rubros gastronómico, turístico y también el ferretero.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan dialogó con DIARIO HUARPE y contextualizó la realidad que atraviesa el sector. En este sentido, expresó: “En febrero/marzo hemos tenido una caída de ventas en promedio del 30%, ahora estamos entre un 10 o 12%. Nosotros tuvimos que evolucionar en cuanto a buscar financiamiento, como tarjetas de créditos, convenios con bancos, ahora el financiamiento hipotecario que se está por venir también, todo eso nos ayuda”. Los datos son obtenidos en relación con el mismo mes del año anterior.

Este leve repunte, los ferreteros se lo adjudican a que “hemos tenido un pequeño aumento de ventas en todo lo que ha sido mantenimiento a principio de clases y, ahora, mantenimiento de edificios de la parte privada, de empresas, y circunstancias que se han ido sumando. La reactivación de la obra pública se ha visto poco, solo en cuanto a los Municipios que han salido a hacer cosas”.

En cuanto a la venta de repuestos para automóviles, Janavel comentó: “También estuvo parado a principio de año, se reactivó un poco con el comienzo de clases, con la realización de la RTO que se les vencía a muchos. En cuanto al costo de los repuestos nacionales se han mantenido en marzo/abril y en lo que es mayo hemos tenido un pequeño aumento sobre todo por la incidencia de los servicios como la luz y el gas. En tema de importación de repuestos sí tuvo una baja del 10%, por la liberación de las trabas a las importaciones”.

Empleo

Una triste realidad es que en el sector comercial se registró durante el primer trimestre el despido de 120 trabajadores. En este sentido, en el rubro ferretero no ha habido un fuerte impacto en cuanto a desocupación. Juan Janavel indicó: “Hemos notado que todavía no hay bajas de personal. Las ferreterías del barrio se siguen manteniendo, siguen trabajando en familia, abuelos, padres y, mal que mal, están subsistiendo y en el caso de las empresas grandes hay expectativa por repuntes, pero no ha habido despidos”.

En cuanto a lo que se viene, anticipó que: “Me encantaría que esto esté mucho mejor. Estamos esperando el Día del Padre también, por ahí muchos aprovechan para regalar herramientas a los padres o alguna cosa que necesite para su trabajo”.