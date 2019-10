El seleccionado argentino Sub 17 goleó a México en Ezeiza con vistas al Mundial de Brasil

El seleccionado argentino Sub 17 goleó esta tarde a México por 3-0 en partido amistoso que se desarrolló en el predio de la AFA en Ezeiza, como parte de la puesta a punto para disputar el Mundial de Brasil 2019, que se jugará desde el 26 de octubre hasta el 17 de noviembre. Los goles del plantel "albiceleste" los convirtieron el defensor Francisco Flores (San Lorenzo), a los 36m PT de cabeza; el mediocampista Cristian Medina (Boca Juniors) a los 38m PT, y el delantero Matías Godoy (Atlético Rafaela), de tiro penal, a los 15m ST. El equipo argentino, dirigido por Pablo Aimar, formó con Rocco Ríos Novo; Flores, Bruno Amione, Kevin Lomónaco y Lautaro Cano; Ignacio Fernández, Juan Sforza, Medina y Matías Palacios; Godoy y Alan Velasco. El equipo juvenil disputará el próximo sábado 19 de octubre a partir de las 15.30 su último partido de preparación en el país, que se desarrollará en estadio Ciudad de Caseros ante Nueva Zelanda, encuentro abierto al público y a la prensa. La entrada del partido se canjeará por un alimento no perecedero. El plantel argentino, actual campeón del Sudamericano Sub 17, viajará el 24 de octubre a Brasil, para participar del Mundial de la categoría, y como integrante del Grupo E se medirá ante sus pares de España, Tayikistán y Camerún.