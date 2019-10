El seleccionado Sub 17 de Argentina trabajó tras el empate con España en el debut

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado argentino de fútbol Sub 17 trabajó hoy en la ciudad de Vitoria, luego del empate sin goles que obtuvo en la tarde del lunes ante España, en el estreno del equipo en la Copa del Mundo de la categoría, que se está desarrollando en Brasil.



Los titulares del equipo dirigido por Pablo Aimar trabajaron en labores físicas, diseñadas por el preparador Enrique Cesana.



En cambio, los elementos alternativos efectuaron tareas tácticas y ejercicios de definición, a las órdenes del propio Aimar y sus colaboradores: Diego Placente, Adrián Gallará y Darío Herrera.



Argentina jugará este jueves, a las 20.00, frente a Camerún, por la segunda fecha del grupo E de la competencia ecuménica.



En partidos desarrollados hoy, Brasil logró una contundente victoria sobre Nueva Zelanda por 3-0, para meterse en la segunda ronda, luego de sumar su segundo éxito consecutivo por el grupo A.



El representativo local fue mucho más en el estadio Bezerrao de Brasilia, en donde cristalizó esa diferencia, a través de los goles conseguidos por Kaio Jorge, Talles Magno y Diego.



También accedió a octavos de final el seleccionado de Angola, que derrotó por 2-1 a Canadá. Los goles del conjunto africano fueron obra de Zini y David, mientras que el empate provisorio de los canadienses lo obtuvo Jacen Russell Rowe.



Por la zona B, en tanto, Nigeria doblegó a Ecuador, por 3-2, en el estadio Olímpico de Goiania.



El delantero Ibrahim Said convirtió los tres tantos del conjunto africano, que reúne 6 unidades y es líder del grupo. El elenco ecuatoriano, que se quedó con 3 puntos, descontó a través de las conquistas de Daniel Jinadu en contra de su valla y Johan Mina.



A segunda hora, en tanto, Australia (1) igualó 2-2 con Hungría (1). Noah Botic, de penal, y Caleb Watts anotaron para los de Oceanía, mientras que Peter Barath y Akos Zuibeger, de penal, festejaron para los europeos del Este.



Mañana jugarán Corea del Sur-Francia y Chile-Haití (grupo C, en Goiania); Holanda-Senegal y Estados Unidos-Japón (grupo D, en Vitoria).