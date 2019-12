El seleccionado sub-23 de Ecuador, rival de Argentina, con problemas para diagramar el plantel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado de fútbol sub-23 de Ecuador, dirigido por el argentino Jorge Célico y rival de Argentina en el Preolímpico que se jugará desde el 18 de enero próximo en Colombia, está recibiendo negativas de los clubes para ceder a sus jugadores, lo que le impide diagramar su plantel, indicó hoy la prensa ecuatoriana.



Célico, ex entrenador de Huracán, ya recibió la negativa de Sporting Lisboa de Portugal para ceder a Gonzalo Plata, y tampoco contará con el mediocampista Jhegson Méndez, quien no tiene el permiso del Orlando City de Estados Unidos.



Lo mismo sucedió con Santos Laguna de México que no prestó al zaguero central Félix Torres, siendo por ahora Jackson Poroso, del Santos brasileño, y Jordan Rezabala de Xolos de México lo únicos jugadores que militan en el exterior que se sumarían al Sub-23.



Pero a nivel local también Célico no encuentra eco a sus pedidos ya que la semana pasada Emelec hizo pública su medida de no ceder a Joao Rojas, Bryan Cabezas y Bryan Carabalí, señaló el diario El Comercio de Ecuador.



Otra negativa fue la de Aucas que le negó al Sub-23 a Johan Lara, John Espinoza, Gregori Anangonó y Alexander Alvarado para la competición internacional que comenzará el 18 de enero, fecha en la que Ecuador se medirá con Chile en Armenia en el debut.



Ecuador integra el Grupo A junto Chile, Colombia, Venezuela y Argentina, equipo dirigido por Fernando Batista contra el que jugará el 27 de enero en la ciudad de Pereira.



En el Preolímpico, clasificatorio para Tokio 2020, los 10 equipos se dividirán en dos zonas de cinco cada uno, los dos mejores de cada llave accederán a un cuadrangular final y los dos seleccionados que obtengan mayor puntaje conseguirán su paso a los Juegos Olímpicos.