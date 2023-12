El presidente Javier Milei implementará un paquete de medidas de desregularización económica, que se centra fuertemente en una reforma que apunta a la flexibilización laboral. Una de las decisiones que se tomaría en torno a esto es llevar adelante un nuevo sistema de indemnizaciones, parecido al que aplica la Uocra en la actualidad, en el que se comienza a pagar la indemnización desde el comienzo de la relación laboral. En este contexto, el abogado de San Juan, Rodrigo Galván, pasó por el Café de la Política Expréss e indicó que esta reforma no significa mayores despidos, sino que aportaría una mayor previsibilidad a la hora de despedir gente.

“Cuando se termina una relación laboral casi siempre la empresa tiene que indemnizar al trabajador. Lo que se quiere cambiar no es que no va a haber más indemnización, sino que lo que se busca es ir pagándola de a poquito. Hay que aclarar que no significa que saquen la indemnización. Leo muchos comentarios que dicen ‘uh va a ser más fácil echarnos, no va a haber indemnización’ y esto no es así, no se busca sacar derechos”, aseveró.

Conforme planteó el profesional, el objetivo es que las empresas cuenten con los fondos necesarios a la hora de pagar una indemnización. Por el contrario, lo que viene sucediendo es que, al momento de despedir a alguien, se termina perjudicando al trabajador, dado que casi siempre termina cediendo un porcentaje de su compensación en pos de “recibir algo”.

“Lo que se busca es dar un poco más de dinamismo a las relaciones laborales. Tenemos un sistema que ha quedado un poco viejo”, indicó al respecto.

En este sentido, lo que sí hay que marcar es que a este sistema que aplica la Uocra, en el que el empleador empieza a pagar la indemnización desde el comienzo de la relación laboral, es que hay que buscar una forma de actualizar los montos. Debido a la inflación, las compensaciones quedan desactualizadas todo el tiempo.

Galván explicó que las mayores beneficiarias de este nuevo sistema serían las Pymes, dado que son las empresas que mayor trabajo dan en la Argentina. Esto es porque, además del nuevo sistema de indemnización, hay otras medidas clave como la eliminación de las penas por tener trabajadores no registrados, la baja de aportes económicos que hace la empresa, entre otros. En resumen, se traduciría a un alivio fiscal para las empresas.

Ante la consulta de si no sería más fácil despedir, por ejemplo, para las multinacionales, el abogado planteó que hay que fijarse en el acomodamiento de los indicadores económicos “macro”, lo que promovería a que las empresas elijan quedarse en la Argentina.

“Históricamente, las empresas tengan visiones netamente económicas, de si les conviene o no tomar empleados. La realidad es que las empresas grandes son las menos, las empresas que más generan trabajo son las Pymes. No soy partidario que haya una desregulación total de la situación, porque ya vimos que eso no funciona”, aseveró.

Más allá de la desregularización o no, lo cierto es que las ideas están, pero no la instrumentalización. Lo que hay que aclarar es que, por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones, la idea es que no sea un sistema obligatorio, sino que sea opcional.

Acuerdo bicameral

Las reformas laborales impulsadas por Milei son totalmente legales, pero deberá haber una confirmación bicameral. Se arma, entre representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, un cuerpo representativo que deberá aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente.

Una vez que esto se lleve adelante, ambas cámaras tendrán que evaluar el documento y las medidas. Solo se caerá su vigencia si los dos cuerpos lo rechazan, por lo que, hasta tanto, tendría vigencia.