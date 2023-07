Hay buenas noticias para los trabajadores mineros: a partir de septiembre, 420 personas tendrán la posibilidad de volver a trabajar en Veladero. Alberto Tovares, secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en San Juan, contó a DIARIO HUARPE que estuvo en contacto con la empresa Milicic y le informaron que los empleados subirán a construir la fase 7B del valle de lixiviación de la mina ubicada en Iglesia. En principio, los trabajadores subirán por tramos.

La reincorporación del personal de la Uocra se da en el marco del despido de los 840 trabajadores en febrero de este 2023. Esta situación se dio luego de que se acabara la construcción de la fase 7A del valle de lixiviación. Cuando Barrick anunció que se construiría la primera parte, también aseguró que la acompañaría la fase 7B, aunque no se sabía si iba a ser este año.

“Cuando nos bajaron la gente en marzo, hablé con la gente de Milicic y me dijeron que no volvían por lo menos este año. Pero hace 10 días volví a hablar y me dieron esta noticia. Está todo para volver, es una buena noticia”, dijo Tovares.