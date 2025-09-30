El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un período de tiempo inestable para la provincia de San Juan, con probabilidad de chaparrones durante esta tarde, noche y la madrugada del miércoles.

Para este martes 30 de septiembre, se espera un cielo mayormente nublado durante el día, con una probabilidad de precipitación del 0 al 10% por la mañana. Para la tarde y la noche, el pronóstico indica chaparrones, con una probabilidad de ocurrencia que oscila entre el 10% y el 40% en ambos períodos. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima descenderá a 17°C. El viento será moderado, con direcciones variables predominantes del sur y norte, y velocidades entre 13 y 22 km/h.

La inestabilidad se extenderá hacia la madrugada del miércoles 1 de octubre, manteniéndose la probabilidad de chaparrones. Durante la mañana del miércoles, se prevé un cambio a lloviznas. Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado, y para la noche, ligeramente nublado, con la probabilidad de precipitación desapareciendo por completo en ese último período. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C. Se pronostican ráfagas de viento significativas durante la tarde del miércoles, con intensidades que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h provenientes del norte.