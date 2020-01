El teatro Coliseo Podestá abrió la convocatoria para la recepción de propuestas de espectáculos

Hace 2 horas

El teatro municipal de La Plata Coliseo Podestá abrió la convocatoria para la recepción de propuestas de espectáculos de teatro independiente, infantiles, de danzas y también del ciclo "Off Buenos Aires" para subirse a escena durante 2020.



En un comunicado, se precisó que las inscripciones se podrán realizar hasta el 24 de este mes y se detalló que las obras seleccionadas ocuparán un lugar en la cartelera anual del Coliseo.



En el marco del ciclo “Ciudad en escena” que promueve la introducción de producciones autogestivas en la sala con el objetivo de pluralizar las expresiones escénicas locales y de la región, obras de teatro independiente para adultos concertados y estrenados y de grupos exclusivamente de La Plata podrán inscribirse para subirse a escena en marzo.



Además, por primera vez se realizará el ciclo “Ciudad en Escena Infantil” que invita a espectáculos de teatro y/o títeres destinados a un público infanto juvenil de la ciudad a participar para formar parte de la agenda en abril.



Como parte de la novedad, también será estreno para el 2020 el ciclo “Coliseo en Danza” que invita a espectáculos de danza independiente de la ciudad a participar para subirse a escena en el mes abril de este año.



En tanto, se realizará por tercer año consecutivo el ciclo “Off Buenos Aires”, una iniciativa que invita a las producciones independientes para adultos del teatro off porteño a participar. Dicho ciclo estará en escena en junio de este año.



Según indicó la Municipalidad de La Plata, la recepción de los proyectos será únicamente a través de la dirección de correo electrónico: coordinacionartisticacplp@hotmail.com hasta el 24 de enero inclusive.



Para formar parte de la convocatoria, en el asunto del mail deberán consignar el ciclo que corresponda ("Ciudad en escena quinta edición", "Ciudad en escena Infantil primera edición", "Coliseo en danza primera edición" y "Ciclo off buenos aires tercera edición"), más el nombre del espectáculo.



El mail también debe contener ficha artística; sinopsis del espectáculo; historial de funciones; premios, menciones y/o distinciones que haya recibido; ficha técnica; dos fotos; clipping de prensa; link al video completo del espectáculo; autorización vigente de Argentores para su representación entre el 1 de abril al 30 de junio y contacto.