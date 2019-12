El tenista Gustavo Fernández renunció a la terna de los Premios Olimpia por sentirse discriminado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El tenista Gustavo Fernández renunció a integrar la terna de los Premios Olimpia 2019, que se entregarán el próximo miércoles 18, al sentirse discriminado por haber sido incluido en la terna de "Paralímpico” y no en la disciplina "tenis".



“Dos años atrás fui nominado a los Premios Olimpia (terna paralímpica) y, por primera vez, estuve presente en el evento para recibir ese reconocimiento y así ganar el Olimpia de Plata. Sin embargo, en vez de sentirme reconocido y valorado, que estimo es el objetivo principal de la gala, me sentí discriminado y afectado como pocas veces en mi vida”, escribió Fernández en su cuenta de Instagram.



Y explicó: “Tomé real sentido de lo que significa la terna 'Deporte Paralímpico' para la sociedad, de como los demás ven a los deportistas paralímpicos. Poco importa lo que hagamos como deportistas; siempre se nos mide con una vara distinta”.



“Sin importar cuanto trabajemos para mejorar, para evolucionar, para crecer en cualquier aspecto de nuestro deporte, nunca vamos a pasar la barrera que se genera pura y exclusivamente por la discapacidad”, completó.



Y sentenció: "No voy a participar ni ser cómplice de ningún acto de discriminación. Es por eso que mi decisión de aquí en adelante es no participar en los Premios Olimpia, ni en ningún otro premio en donde se diferencien las disciplinas olímpicas y paralímpicas”.



El Círculo de Periodistas Deportivos incorporó a Mariela Delgado en lugar de Fernández y sumó en la terna de Automovilismo al piloto Leonel Pernía, reciente campeón del Super TC 2000.



La ceremonia se realizará el próximo miércoles 18 en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo de la localidad bonaerense de Berazategui.