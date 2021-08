El trap de Dónde está la Sputnik que se hizo viral en San Juan

La canción fue creada por el personaje de Margarito, que se desempeña en el espacio radial de Colón. Este viernes fue puesto al aire y pegó tanto, que luego se viralizó por WhatsApp y otras redes sociales.

El personaje de humor pertenece al periodista y locutor Leandro Santandreu, que como cantante de trap se pregunta: ¿dónde está la Sputnik?

El interrogante se refiere al tema que preocupa a muchos argentinos y sanjuaninos, debido a la demora del cargamento de vacunas proveniente de Rusia. El hecho que no lleguen vacunas de aquel país, complica a las personas que se colocaron la primera dosis y no pueden completar la inmunidad contra el Covid.

La canción trae un poco de humor a esta preocupación de miles de sanjuaninos. Y por eso la viralización. La canción completa aquí:

"Margarito trapo, y el maestro Chávez,

vacunados o mejor dicho casi vacunados.

Escuché un día en la radio que me tenía que anotar

y que en menos de 10 días me podría vacunar,

que el virus del Covid me podría yo pillar

que no me hiciera problema que sí podía zafar.

Me hice el hisopado casi sin corroborar,

que estaba en buen estado para irme a inocular.

Estaba preocupado por lo que podría pasar,

viniendo de los rusos daba para desconfiar.

Me fui para el estadio, al llamado autovac,

lo hice sin bajarme de mi auto particular.

Se acerca una chica con un traje espacial

y me dijo con la Sputnik yo te voy a vacunar.

Y me la puso, me la puso, sí, me la puso, me la puso

y hace cuatro meses me la puso.

Y ahora digo: ¿Dónde está la Sputnik, donde está la Sputnik?

el segundo componente de la Sputnik.

No está, la quise encontrar,

así es como esta historia no tiene final.

Hoy son más de 100.000 los que están en mi lugar.

No sé a quién voy a preguntar o quien voy a culpar

y tampoco si hay alguien que pueda solucionar.

No es una crítica, yo voy más allá haciendo la pregunta que se hace escuchar.

Yo soy el Margarito y vengo a trapear por si no escucharon vuelvo a preguntar: ¿Dónde está la Sputnik?

Por favor traigan la Sputnik, ¿Dónde está la Sputnik?, que se escuche este grito que dice: ¿Dónde está la Sputnik?

